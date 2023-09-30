WhatsApp із жовтня не підтримуватиметься на старих версіях Android — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

WhatsApp із жовтня не підтримуватиметься на старих версіях Android

Технології&Авто
18
WhatsApp із жовтня не підтримуватиметься на старих версіях Android
WhatsApp із жовтня не підтримуватиметься на старих версіях Android
Месенджер WhatsApp із 24 жовтня буде підтримуватися лише на операційних системах Android версії 5.0 і вище.
Про це повідомляється у довідковому центрі месенджера.
Зазначається, що зараз месенджер працює на Android старих версій 4.1, 4.2, 4.3 і 4.4, але з 24 жовтня ця можливість зникне.
«Починаючи з 24 жовтня 2023 року, буде підтримуватися лише ОС Android версії 5.0 і новіше.
Ваш телефон повинен мати можливість приймати SMS або дзвінки під час процесу верифікації. Ми не підтримуємо створення нових акаунтів на пристроях з підтримкою лише WiFi", — пояснили у WhatsApp.
Читайте також
У месенджері розповіли, що рішення про те, які пристрої підтримувати, а які - визнати застарілими, ухвалюють щороку.
«Пристрої та програмне забезпечення часто змінюються, тому ми регулярно переглядаємо, які операційні системи ми підтримуємо, і робимо оновлення.
Щоб вирішити, що припинити підтримувати, ми, як і інші технологічні компанії, щороку аналізуємо, які пристрої та програмне забезпечення є найстарішими і якими користується найменша кількість людей. Ці пристрої також можуть не мати останніх оновлень безпеки або не мати необхідних для роботи WhatsApp функцій", — йдеться у повідомленні.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.