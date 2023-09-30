WhatsApp із жовтня не підтримуватиметься на старих версіях Android — Finance.ua

WhatsApp із жовтня не підтримуватиметься на старих версіях Android 30.09.2023, 00:19 — Технології&Авто

WhatsApp із жовтня не підтримуватиметься на старих версіях Android

Месенджер WhatsApp із 24 жовтня буде підтримуватися лише на операційних системах Android версії 5.0 і вище.

Про це повідомляється у довідковому центрі месенджера.

Зазначається, що зараз месенджер працює на Android старих версій 4.1, 4.2, 4.3 і 4.4, але з 24 жовтня ця можливість зникне.

«Починаючи з 24 жовтня 2023 року, буде підтримуватися лише ОС Android версії 5.0 і новіше.

Ваш телефон повинен мати можливість приймати SMS або дзвінки під час процесу верифікації. Ми не підтримуємо створення нових акаунтів на пристроях з підтримкою лише WiFi", — пояснили у WhatsApp.

Читайте також WhatsApp запустив функцію каналів, як у Telegram

У месенджері розповіли, що рішення про те, які пристрої підтримувати, а які - визнати застарілими, ухвалюють щороку.

«Пристрої та програмне забезпечення часто змінюються, тому ми регулярно переглядаємо, які операційні системи ми підтримуємо, і робимо оновлення.

Щоб вирішити, що припинити підтримувати, ми, як і інші технологічні компанії, щороку аналізуємо, які пристрої та програмне забезпечення є найстарішими і якими користується найменша кількість людей. Ці пристрої також можуть не мати останніх оновлень безпеки або не мати необхідних для роботи WhatsApp функцій", — йдеться у повідомленні.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.