У WhatsApp тепер можна авторизуватися через електронну пошту — Finance.ua

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У WhatsApp тепер можна авторизуватися через електронну пошту

Технології&Авто
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У WhatsApp тепер можна авторизуватися через електронну пошту
У WhatsApp тепер можна авторизуватися через електронну пошту
У новій версії WhatsApp для iOS додано авторизацію за допомогою адреси електронної пошти.
Ця функція реалізована у версії 23.24.70, яка цього тижня була опублікована в онлайн-магазині Apple App Store.
Ця опція не замінює традиційний варіант авторизації по SMS, але є своєрідною альтернативою, яка може виявитися корисною, якщо, наприклад, користувач перебуває поза зоною покриття стільникового оператора.
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Для використання нової функції необхідно вказати адресу своєї поштової скриньки в налаштуваннях програми. Для цього достатньо перейти в меню налаштувань профілю і вибрати розділ «Обліковий запис», в якому і знаходиться поле для введення адреси поштової скриньки.
Зазначається, що поштову скриньку використовують тільки для авторизації, й інші користувачі сервісу не будуть її бачити.
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