У WhatsApp тепер можна авторизуватися через електронну пошту — Finance.ua

У WhatsApp тепер можна авторизуватися через електронну пошту Вчора 03:11 — Технології&Авто

У WhatsApp тепер можна авторизуватися через електронну пошту

У новій версії WhatsApp для iOS додано авторизацію за допомогою адреси електронної пошти.

Ця функція реалізована у версії 23.24.70, яка цього тижня була опублікована в онлайн-магазині Apple App Store.

Ця опція не замінює традиційний варіант авторизації по SMS, але є своєрідною альтернативою, яка може виявитися корисною, якщо, наприклад, користувач перебуває поза зоною покриття стільникового оператора.

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Для використання нової функції необхідно вказати адресу своєї поштової скриньки в налаштуваннях програми. Для цього достатньо перейти в меню налаштувань профілю і вибрати розділ «Обліковий запис», в якому і знаходиться поле для введення адреси поштової скриньки.

Зазначається, що поштову скриньку використовують тільки для авторизації, й інші користувачі сервісу не будуть її бачити.

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