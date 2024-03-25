У WhatsApp тепер можна закріплювати до трьох повідомлень — Finance.ua
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У WhatsApp тепер можна закріплювати до трьох повідомлень

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У WhatsApp тепер можна закріплювати до трьох повідомлень
У WhatsApp тепер можна закріплювати до трьох повідомлень
У месенджері WhatsApp від Meta з’явилась функція, яка дозволяє користувачам в одному чаті закріплювати до трьох повідомлень у розмові.
Про це повідомляє GSM Arena.
У грудні 2023 року WhatsApp запровадив можливість закріплювати повідомлення в приватних бесідах та групових чатах, але тоді користувачі могли закріпити лише одне повідомлення в розмові.
Генеральний директор Meta Марк Цукерберг і керівник WhatsApp Вілл Кеткарт оголосили, що відтепер користувачі зможуть закріплювати до трьох повідомлень в індивідуальних і групових чатах.
Для закріплення доступні різні типи повідомлень, включаючи текст, зображення та опитування.
За замовчуванням повідомлення закріплюватиметься на сім днів, але також його можете закріпити на 24 години або 30 днів. Після цього повідомлення буде автоматично відкріплено, якщо користувач самостійно його не відкріпить.
За матеріалами:
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