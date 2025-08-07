Samsung прекращает обновление для нескольких моделей Galaxy — Finance.ua

Samsung прекращает обновление для нескольких моделей Galaxy
Компания Samsung расширила список устройств, срок поддержки которых официально истек — они больше не будут получать обновление прошивки.
В этот раз «на пенсию» отправились четыре модели среднего ценового сегмента в рамках серий Galaxy A, Galaxy F и Galaxy M.
Начиная с августа 2025 года, компания прекращает выпуск обновлений для моделей Galaxy A22, Galaxy F22, Galaxy M32 и Galaxy M42 5G. Все четыре устройства были выпущены в 2021 году и уже получили обещанные два номерных апдейта ОС и патчи безопасности.
По неофициальным сведениям, в список End of life (EOL) попадут фирменные смартфоны, находящиеся на рынке уже четвертый год, такие как Galaxy A32 или A33. Как правило, вендоры рекомендуют владельцам таких устройств купить новый смартфон с актуальным сроком программной поддержки.
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