Baykar запускает серийное производство реактивного дрона Kizilelma, который может оснащаться украинскими двигателями — Finance.ua
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Baykar запускает серийное производство реактивного дрона Kizilelma, который может оснащаться украинскими двигателями

Технологии&Авто
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Baykar запускает серийное производство реактивного дрона Kizilelma, который может оснащаться украинскими двигателями
Baykar запускает серийное производство реактивного дрона Kizilelma, который может оснащаться украинскими двигателями
Турецкий оборонный гигант Baykar приступил к серийному производству боевого реактивного беспилотника Kizilelma. Это первый в мире БПЛА своего класса, который дошел до этого этапа раньше подобных проектов в США и Израиле.
Как сообщает defence-industry, беспилотник разрабатывался в рамках программы MIUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi) с 2010-х годов. Одной из ключевых особенностей Kizilelma является возможность взлетать с палубы авианосца, в частности десантного корабля TCG Anadolu. Известно, что четвертый прототип оснащен реактивными двигателями АИ-322Ф, произведенными украинским ГП «Ивченко-Прогресс». Первые же образцы летали с модифицированными АИ-25ТЛТ.
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Пока не подтверждено, будет ли именно украинские двигатели установлены на серийные дроны. В Baykar также изучают альтернативные силовые установки. В то же время, сам Kizilelma уже готовится к производству в Украине, в частности, на новом заводе, который компания возводит на территории государства. Ранее сообщалось, что его строительство должно было завершиться еще в начале 2025 года.
Вооружение дрона пока держится в тайне, однако известно, что Kizilelma получит ракеты класса «воздух-воздух» малого и среднего радиуса. Также рассматривается интеграция турецких высокоточных ракет Roketsan Cirit, аналога американских APKWS, которые могут быть эффективны против иранских Shahed.
По материалам:
dev.ua
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