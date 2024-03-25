В WhatsApp теперь можно закреплять до трех сообщений — Finance.ua

В WhatsApp теперь можно закреплять до трех сообщений Сегодня 23:29 — Фондовый рынок

В WhatsApp теперь можно закреплять до трех сообщений

В мессенджере WhatsApp от Meta появилась функция, позволяющая пользователям в одном чате закреплять до трех сообщений в разговоре.

Об этом сообщает GSM Arena.

В декабре 2023 года WhatsApp ввел возможность закреплять сообщения в приватных беседах и групповых чатах, но тогда пользователи могли закрепить только одно сообщение в разговоре.

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг и руководитель WhatsApp Уилл Кеткарт объявили, что теперь пользователи смогут закреплять до трех сообщений в индивидуальных и групповых чатах.

Для закрепления доступны различные типы сообщений, включая текст, изображения и опросы.

По умолчанию сообщение будет закрепляться на семь дней, но также его можно закрепить на 24 часа или 30 дней. После этого сообщение будет автоматически откреплено, если пользователь его самостоятельно не открепит.

Економічна Правда По материалам:

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