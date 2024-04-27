Конкурент Volkswagen Tiguan: презентован новый Opel Grandland 2025 (фото) — Finance.ua

Конкурент Volkswagen Tiguan: презентован новый Opel Grandland 2025 (фото)
Opel представил новое поколение кроссовера Grandland. Модель планирует конкурировать с Volkswagen Tiguan.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Автомобиль построен на архитектуре STLA Medium концерна Stellantis, которую Grandland разделяет с Peugeot 3008.
Передняя часть выполнена в фирменной стилистике 3D Vizor. Каждая матричная фара состоит из 25,6 тысячи элементов.
В салоне Grandland появился 16-дюймовый дисплей медиакомплекса, цифровая приборная панель, проекционный экран, беспроводное зарядное устройство для гаджетов.
Автомобиль получил 1,2-литровый трехцилиндровый двигатель и 48-вольтовый стартер-генератор.
Кроме того, будет предлагаться гибрид, проезжающий на электротяге до 85 километров, но он поступит в продажу позже. Самым дорогим будет полностью электрический Grandland.
Все технические характеристики нового Opel Grandland будут объявлены в ближайшие месяцы. Продажи в Европе начнутся осенью 2024 года.
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