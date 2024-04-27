Конкурент Volkswagen Tiguan: презентован новый Opel Grandland 2025 (фото) — Finance.ua

Конкурент Volkswagen Tiguan: презентован новый Opel Grandland 2025 (фото) 27.04.2024, 01:02 — Технологии&Авто

Конкурент Volkswagen Tiguan: презентован новый Opel Grandland 2025 (фото), Фото: Stellantis

Opel представил новое поколение кроссовера Grandland. Модель планирует конкурировать с Volkswagen Tiguan.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Автомобиль построен на архитектуре STLA Medium концерна Stellantis, которую Grandland разделяет с Peugeot 3008.

Фото: Stellantis

Передняя часть выполнена в фирменной стилистике 3D Vizor. Каждая матричная фара состоит из 25,6 тысячи элементов.

В салоне Grandland появился 16-дюймовый дисплей медиакомплекса, цифровая приборная панель, проекционный экран, беспроводное зарядное устройство для гаджетов.

Фото: Stellantis

Автомобиль получил 1,2-литровый трехцилиндровый двигатель и 48-вольтовый стартер-генератор.

Кроме того, будет предлагаться гибрид, проезжающий на электротяге до 85 километров, но он поступит в продажу позже. Самым дорогим будет полностью электрический Grandland.

Фото: Stellantis

Все технические характеристики нового Opel Grandland будут объявлены в ближайшие месяцы. Продажи в Европе начнутся осенью 2024 года.

Кстати, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО (автогражданку) за 15 минут на нашем портале:

uamotors По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.