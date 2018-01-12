WWF призвал Меркель остановить строительство "Северного потока-2"

Всемирный фонд дикой природы (WWF) вместе с Союзом охраны природы Германии (NABU) направили на имя канцлера ФРГ Ангелы Меркель, председателя ХСС Хорста Зеехофера и лидера СДПГ Мартина Шульца письмо, которое содержит требование запретить строительство российского газопровода “Северный поток-2”, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.

“Специалисты NABU и WWF считают, что Nord Stream 2 является тупиком для борьбы с изменениями климата, угрожает хрупкой экосистеме Балтийского моря и разрушает солидарность и доверие в рамках Европейского союза”, – отмечают экологические активисты в своем документе.

Защитники природы считают, что процедурные ошибки, а также отсутствие прозрачности при строительстве трубопровода “идут вразрез с доверием к политике Германии и способствуют разочарованию населения страны”.

Авторы обращения призывают политиков не только дистанцироваться от строительство российского газопровода Nord Stream 2, но и назначить и провести независимую экологическую экспертизу этого проекта.