Гройсман считает коррупцию преувеличенной проблемой

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что проблема коррупции в Украине преувеличена и используется врагами для дестабилизации государства.
Об этом глава правительства заявил в интервью грузинскому “Forbes”, которым он поделился в Facebook.
“Многие наши враги заинтересованы в дестабилизации Украины, и они всегда выдвигают проблему коррупции в нашей стране. Они постоянно повторяют, что коррупция очень распространена… И я считаю, что это преувеличено”, – сказал Гройсман.
По мнению премьера, эта проблема освещается в наиболее негативном свете, для того, “чтобы Украина, вместе с ее населением в 40 миллионов человек выглядели плохо”.
Кроме того, Гройсман отметил, что в значительном количестве сфер коррупция якобы уже побеждена.
“Список сфер, где процветала коррупция, очевидно сокращается”, – сказал он.
В частности, среди отраслей с полностью уничтоженной коррупцией, глава правительства назвал госзакупки, продажу природного газа, закупки лекарств.
Значительными достижениями в борьбе с коррупцией Гройсман назвал введение в эксплуатацию системы Интернет-закупок “Prozorro”, децентрализацию бюджета, уравнивание государственной и коммерческой ставки на газ, покупку лекарств с помощью международных организаций.
На вопрос журналиста о том, действительно ли премьер считает коррупцию побежденной, Гройсман ответил, что она осталась в “правоохранительных органах, судах, органах, выдающих разрешения и лицензии, а также в государственных учреждениях, предоставляющих различные услуги”. При этом он не уточнил, какие именно услуги имел в виду.
“Поэтому чрезвычайно важно обеспечить успешную приватизацию. В рамках текущих реформ прошлой осенью мы приняли необходимое законодательство о приватизации”, – добавил глава Кабмина.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Ажиотажный спрос на валюту: каждый день завозят по самолету кэша - финансист8 ч. назад - 33359 25
Гройсман считает коррупцию преувеличенной проблемой7 ч. назад - 1062 20
Европейцы потеряют миллиарды при возобновлении закупок Украиной газа у РФ - Bloomberg8 ч. назад - 2479 15
США продадут Норвегии оружия на $10 млрд14 ч. назад - 1047 13
Внешний экономический долг Украины составляет 83% ВВП, - Гройсман11 ч. назад - 1561 8
Ажиотажный спрос на валюту: каждый день завозят по самолету кэша - финансист8 ч. назад - 33359 25
В Украине взлетели курс доллара и евро: НБУ назвал причины7 ч. назад - 4945 1
Украинским пользователям станет недоступно приложение Google Диск16 ч. назад - 3863 1
Европейцы потеряют миллиарды при возобновлении закупок Украиной газа у РФ - Bloomberg8 ч. назад - 2479 15
ГФС напомнила о новых правилах налогообложения товаров, ввозимых в ручной клади14 ч. назад - 2318
Мэр Киева представил новые трамваи PESA6 ч. назад - 571
Немцы смогут оплатить проезд кроссовкамиВчера, 15:10 - 1203 1
В Китае построили самый длинный морской мост в мире (фото)09.01.2018, 15:10 - 3772 2
Американские ученые создали средство для подавления ВИЧ05.01.2018, 15:10 - 2579
NASA создает робота-стрекозу для покорения Титана04.01.2018, 15:10 - 1595 2
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обмРинок нерухомості
Идея БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Ажіотажний попит на валюту: щодня завозять по літаку...Обговорення статей
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг