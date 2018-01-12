Для кого в Украине увеличится размер пенсии в 2018 году

В нынешнем году продолжат вступать в силу положения пенсионной реформы, принятой в октябре 2017 года. Люди, которые выйдут на пенсию в 2018 году, будут получать минимальную пенсию в размере, соответствующему прожиточному минимуму для граждан нетрудоспособного возраста — 1373 грн.
Поскольку правительство запланировало дважды в этом году повысить прожиточный минимум, минимальные пенсии украинцев также вырастут два раза. С 1 июля размер минимальной пенсии составит 1435 грн, а с 1 декабря — 1497 грн.
Минимальная пенсия может увеличиться при наличии большого количества страхового стажа. К примеру, для граждан со стажем в 30 лет минимальный размер выплат составит уже не 1373 грн, а 1489 грн или 40% минимальной заработной платы. Это норма появилась благодаря пенсионной реформе, ранее при начислении минимальной пенсии действовала так называемая «уравниловка».
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Но в любом случае все пенсионеры, которые получают минимальную пенсию, смогут рассчитывать на ее повышение, несмотря на количество страхового стажа. Таким образом, на протяжении года минимальная пенсия вырастет как минимум на 124 грн.
Остальные пенсионеры в текущем году повышения пенсий не дождутся. Дело в том, что правительство не заложило в государственный бюджет на 2018 год средств на осовременивание и индексацию пенсий. Впрочем, в Министерстве социальной политики пообещали, что в 2019 году пенсии украинцев вырастут сразу на 20%.
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