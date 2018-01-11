Правительство одобрило бюджет Пенсионного фонда на 2018

Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда с доходами 353,6 миллиарда гривен, расходами 345,8 миллиарда гривен.
Об этом свидетельствует Проект постановления про утверждение бюджета Пенсионного фонда Украины на 2018 год.
Основным источником наполнения бюджета ПФ является единый социальный взнос. Доходы от него запланированы в объеме 208,3 млрд гривен.
Доходы Пенсионного фонда рассчитаны на основе прогноза фонда оплаты труда в объеме 988,9 млрд гривен.
Расходы Пенсионного фонда предусматривают финансирование осовремененных в 2017 году пенсий, а также выплату пенсий и надбавок, перечисленных в привязке к повышенному размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.
Последний прописан в госбюджете и составляет с 1 января 2018 года 1373 гривны, с 1 июля – 1435 гривен, с 1 декабря – 1497 гривен.
Также расходы Пенсионного фонда предусматривают отмену особого порядка выплаты пенсий работающим пенсионерам.
“Бюджет ПФ сбалансированный”, – сказано в пояснительной записке к нему.
Расходы государственного бюджета на Пенсионный фонд в этом году предусмотрены в размере 139,3 млрд гривен.
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