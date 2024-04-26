Материнская компания Google объявила о первых в истории выплатах дивидендов — Finance.ua

Материнская компания Google объявила о первых в истории выплатах дивидендов
Американский технологический гигант Alphabet, являющийся материнской компанией Google, объявил о первых своих в истории выплатах дивидендов и выкупе акций на 70 млрд дол.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Alphabet в первом квартале 2024 года получила выручку в размере 80,54 млрд долл., что более чем на 10 млрд дол. больше, чем за аналогичный период предыдущего года (69,8 млрд долл.).
Кроме того, чистая прибыль компании выросла до 23,66 млрд дол. против 15,05 млрд дол. в прошлом году. В расчете на одну акцию она составляет 1,89 дол.
Также Alphabet объявила о планах выплатить квартальные дивиденды в размере 20 центов на акцию и одобрила дополнительный выкуп своих акций классов, А и С на сумму до 70 млрд дол. Выплата дивидендов планируется на 17 июня.
Как отмечает Reuters, рост акций Alphabet почти на 16% после публикации отчета привел к увеличению стоимости акций Alphabet примерно на 300 миллиардов долларов до более чем 2 триллионов долларов.
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