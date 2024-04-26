Материнская компания Google объявила о первых в истории выплатах дивидендов — Finance.ua

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Материнская компания Google объявила о первых в истории выплатах дивидендов

Фондовый рынок
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Материнская компания Google объявила о первых в истории выплатах дивидендов
Материнская компания Google объявила о первых в истории выплатах дивидендов
Американский технологический гигант Alphabet, являющийся материнской компанией Google, объявил о первых своих в истории выплатах дивидендов и выкупе акций на 70 млрд дол.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Alphabet в первом квартале 2024 года получила выручку в размере 80,54 млрд долл., что более чем на 10 млрд дол. больше, чем за аналогичный период предыдущего года (69,8 млрд долл.).
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Кроме того, чистая прибыль компании выросла до 23,66 млрд дол. против 15,05 млрд дол. в прошлом году. В расчете на одну акцию она составляет 1,89 дол.
Также Alphabet объявила о планах выплатить квартальные дивиденды в размере 20 центов на акцию и одобрила дополнительный выкуп своих акций классов, А и С на сумму до 70 млрд дол. Выплата дивидендов планируется на 17 июня.
Как отмечает Reuters, рост акций Alphabet почти на 16% после публикации отчета привел к увеличению стоимости акций Alphabet примерно на 300 миллиардов долларов до более чем 2 триллионов долларов.
По материалам:
Економічна Правда
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