Материнская компания Google объявила о первых в истории выплатах дивидендов — Finance.ua

Материнская компания Google объявила о первых в истории выплатах дивидендов Сегодня 23:24 — Фондовый рынок

Материнская компания Google объявила о первых в истории выплатах дивидендов

Американский технологический гигант Alphabet, являющийся материнской компанией Google, объявил о первых своих в истории выплатах дивидендов и выкупе акций на 70 млрд дол.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Alphabet в первом квартале 2024 года получила выручку в размере 80,54 млрд долл., что более чем на 10 млрд дол. больше, чем за аналогичный период предыдущего года (69,8 млрд долл.).

Читайте также Google инвестирует $640 миллионов в новый центр обработки данных в Нидерландах

Кроме того, чистая прибыль компании выросла до 23,66 млрд дол. против 15,05 млрд дол. в прошлом году. В расчете на одну акцию она составляет 1,89 дол.

Также Alphabet объявила о планах выплатить квартальные дивиденды в размере 20 центов на акцию и одобрила дополнительный выкуп своих акций классов, А и С на сумму до 70 млрд дол. Выплата дивидендов планируется на 17 июня.

Как отмечает Reuters, рост акций Alphabet почти на 16% после публикации отчета привел к увеличению стоимости акций Alphabet примерно на 300 миллиардов долларов до более чем 2 триллионов долларов.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.