Банки, налоги и бюджет по-новому: Минфин раскрыл планы на 2018 год (инфографика)

Министерство финансов Украины в 2018 году планирует создать Службу финансовых расследований, провести реформу государственных банков, в число которых уже год входит крупнейший в стране ПриватБанк, и ввести на законодательном уровне среднесрочное бюджетное планирование.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина Украины.

Реформа государственных банков предусматривает решение проблемы “неработающих кредитов”, доля которых достигла рекордного уровня. Также планируется уделить внимание реформированию корпоративного управления в госбанках.

“На повестке дня 2018 года стоит реформа государственных банков, в рамках которой мы работаем над разработкой обновленной Стратегии реформирования госбанков, постепенно меняем систему корпоративного управления в Ощадбанке и Укрэксимбанке”, – подчеркнули в Минфине.

В разрезе усовершенствования налоговой системы планируется, в частности, внедрить налог на выведенный капитал вместо налога на прибыль и создать единый счет для уплаты налогов и сборов. Также Минфин рассчитывает внедрить единый счет для оплаты налогов и сборов. А Таможенный кодекс Украины планируют привести в соответствие с текущими нормами Европейского Союза.