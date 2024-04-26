Цены на нефть увеличились на фоне оптимистических прогнозов роста экономики США — Finance.ua

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Цены на нефть увеличились на фоне оптимистических прогнозов роста экономики США

Энергетика
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Цены на нефть увеличились на фоне оптимистических прогнозов роста экономики США
Цены на нефть увеличились на фоне оптимистических прогнозов роста экономики США
Цены на нефть выросли после того, как министр финансов США выразил оптимизм по поводу экономического роста, а также из-за беспокойства из-за конфликтов на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 31 цент, или на 0,4%, до 89,32 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 23 цента, или на 0,3%, до 83,80 доллара за баррель. За неделю нефть марки Brent выросла на 2,3%, а WTI — на 0,8%.
Министр финансов Джанет Йеллен заявила агентству Reuters, что рост ВВП США в первом квартале может быть пересмотрен в сторону увеличения, а инфляция снизится после того, как ряд «специфических» факторов привел к самому слабому росту экономики почти за два года.
По ее словам, экономический рост США, вероятно, был сильнее, чем предполагалось более слабыми квартальными данными.
Данные показали, что экономический рост замедлился в первом квартале, и к комментариям Йеллен на цены на нефть давили опасения по поводу ускорения инфляции, поскольку инвесторы считали, что Федеральная резервная система не снизит процентные ставки до сентября.
В то же время обеспокоенность по поводу предложения из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке также способствовала росту цен в начале сессии.
По материалам:
Економічна Правда
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