Цены на нефть увеличились на фоне оптимистических прогнозов роста экономики США — Finance.ua

Цены на нефть увеличились на фоне оптимистических прогнозов роста экономики США Сегодня 22:14 — Энергетика

Цены на нефть увеличились на фоне оптимистических прогнозов роста экономики США

Цены на нефть выросли после того, как министр финансов США выразил оптимизм по поводу экономического роста, а также из-за беспокойства из-за конфликтов на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 31 цент, или на 0,4%, до 89,32 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 23 цента, или на 0,3%, до 83,80 доллара за баррель. За неделю нефть марки Brent выросла на 2,3%, а WTI — на 0,8%.

Министр финансов Джанет Йеллен заявила агентству Reuters, что рост ВВП США в первом квартале может быть пересмотрен в сторону увеличения, а инфляция снизится после того, как ряд «специфических» факторов привел к самому слабому росту экономики почти за два года.

По ее словам, экономический рост США, вероятно, был сильнее, чем предполагалось более слабыми квартальными данными.

Данные показали, что экономический рост замедлился в первом квартале, и к комментариям Йеллен на цены на нефть давили опасения по поводу ускорения инфляции, поскольку инвесторы считали, что Федеральная резервная система не снизит процентные ставки до сентября.

В то же время обеспокоенность по поводу предложения из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке также способствовала росту цен в начале сессии.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.