Ажиотажный спрос на валюту: каждый день завозят по самолету кэша - финансист

Каждый день в международном аэропорту Борисполь приземляется по самолету с наличными долларами. Виной тому ажиотажный спрос на валюту, который наблюдается в последние дни в Украине. Такую статистику озвучил управляющий директор Кредит Оптима банка Игорь Львов.
По словам финансиста, еще до нового года украинцам хватало двух-трех самолетов в неделю. Да и то, завезенный кэш уходил не в обменники, под чистую продажу населению, а для выплаты депозитов и денежных переводов.
«До Нового года наличных для валютообмена хватало на внутреннем рынке с головой: большого спроса не было, а сдавали доллар перед праздниками активно. Но сейчас ситуация поменялась», – прокомментировал нам Львов.
Нынче украинцы практически не продают валюту, даже если в этом есть необходимость – ждут, что курс пойдет еще выше. Вместе с тем, желающих купить сотню-другую «зеленых» резко прибавилось. В результате банки вынуждены закупать доллары и евро за границей и самолетами привозить их в страну. Спрос настолько высок, что поставки осуществляют ежедневно.
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«Завозят в основном Приватбанк и Ощадбанк – у них самые крупные сети отделений. А уж от них доллары и евро расходятся по остальным финучреждениям. Везут из Франкфурта – с кем бы у банка не были налажены корротношения, хранилища банков Англии, Швейцарии и Германии размещены в этом городе», – разъяснил Львов.
Вместе с тем, он затруднился ответить, как много наличной валюты перевозит каждый самолет.
«Это коммерческая тайна, и такой информацией владеет только очень узкий круг лиц. Но совершенно точно европейские банки не станут везти менее $1 млн», – резюмировал он.
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