Межбанк: гривна продолжает обесцениваться

В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,34/28,36 UAH/USD виртуально, без сделок.

Выйдя в реальную сферу, безналичный доллар по состоянию на 10.05 повысился, составив 28,45/28,47 UAH/USD.

К 10.12 котировки доллара выросли к отметке 28,48/28,51 UAH/USD, сопровождаясь «низкой» ликвидностью.

Около 10.43, продолжая рост, безналичный «американец» добрался к отметке 28,53/28,57 UAH/USD.

Еще не успели толком стартовать торги «американцем» на межбанке, как появилась новость о сохранении гривневой ликвидности на высоком уровне и незначительном снижении средств на транзитных и коррсчетах НБУ. Остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ просели с уровня 53 487,0 млн. грн. к отметке 52 509,3 млн. грн.

К 11.10 котировки доллара остановили рост, консолидировавшись на уровне 28,53/28,56 UAH/USD, сопровождаясь относительным равновесием покупок и продаж СКВ, отметил собеседник.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,5300 / 28,5650

евро – 34,5983 / 34,6407

российский рубль – 0,5047 / 0,5057

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2133 / 1,2134

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке