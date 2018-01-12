Южная Корея возможно введет запрет на торговлю криптовалютой

Цена биткойна упала на $2000 после заявления Южной Кореи о планах запретить оборот криптовалюты. Полиция страны проводит обыски в офисах крупнейших криптообменников, к процессу также подключены налоговые службы, а Министерство юстиции уже готовит ограничивающий законопроект. Тысячи корейцев выступили с петицией против запрета. В ответ администрация президента попыталась успокоить общественность, заявив, что ограничение — лишь один из возможных сценариев.
Министерство юстиции Южной Кореи заявило, что планирует запретить торговлю криптовалютой в стране. Новый законопроект намерен ограничить операции с биткойном и альткойнами на южнокорейских криптобиржах. Ранее стало известно, что полиция и налоговые службы начали проводить обыски в офисах крупных криптобирж. Об этом сообщили представители обменников Coinone и Bithumb.
По словам министра юстиции Южной Кореи Пака Сана Ги, правительство обеспокоено ростом популярности криптовалют: «Минюст уже готовит законопроет, который запретит торговлю криптовалютой в криптообменниках в пределах страны».
Несмотря на это, новость привела к падению курса наиболее популярных криптовалют. Стоимость биткойна упала на 13,5%, но постепенно стала восстанавливаться — сейчас она держится на отметке $13 462. В Южной Корее из-за высокой популярности курс BTC обычно выше на 30%, чем в других странах. После заявления минюста стоимость криптовалюты в стране опустилась на 21%.
В среднем 21% всех транзакций в криптообменниках проводится с использованием южнокорейского вона. В октябре, когда оборот биткойна и альткойнов в стране превысил объемы торгов на местной фондовой бирже KOSDAQ, власти пообещали обложить криптовалюты налогами. В сентябре местный финрегулятор ввел запрет на проведение ICO, а в декабре правительство решило запретить банкам проводить операции с криптовалютами и установить более жесткий контроль над криптосчетами.
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