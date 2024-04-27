iOS 18 будет иметь ИИ-функции специально для iPhone — инсайдер — Finance.ua
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iOS 18 будет иметь ИИ-функции специально для iPhone — инсайдер

Технологии&Авто
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iOS 18 будет иметь ИИ-функции специально для iPhone — инсайдер
iOS 18 будет иметь ИИ-функции специально для iPhone — инсайдер
Главный инсайдер по Apple Марк Гурман сообщает, что новые функции искусственного интеллекта в iPhone на iOS 18 будут работать на основе собственной большой языковой модели (LLM), разработанной Apple.

Как это будет работать

Новая языковая модель будет работать непосредственно в устройствах пользователей без связи с серверами.
Такие языковые модели уступают по мощностям моделям, работающим на огромных серверных фермах с многомиллиардным количеством параметров.
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Инженеры Apple, скорее всего, могут воспользоваться преимуществами полной вертикальной интеграции своих платформ с программным обеспечением, настроенным на чипы Apple внутри устройства.
Хотя локальные LLM могут не иметь такой богатой базы знаний, как ChatGPT, чтобы отвечать на разные вопросы, их можно настроить под запросы конкретного пользователя.
Еще один плюс таких систем — конфиденциальность.
Модели на устройстве могут также выполнять задачи генеративного ИИ, такие как создание документов или изображений на основе подсказок.
По материалам:
dev.ua
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