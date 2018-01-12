Европейцы потеряют миллиарды при возобновлении закупок Украиной газа у РФ - Bloomberg

Выполнение Украиной решения Стокгольмского арбитража о возобновлении закупки природного газа на границе с Россией снизит доходы европейских поставщиков на 1,2 миллиарда долларов в 2018 году.
Об этом сообщает Bloomberg.
Как отмечает агентство, в 2017 году Украина импортировала из ЕС 14 млрд куб м газа, что сопоставимо с годовым потреблением Бельгии.
Энергокомпании ЕС стали поставлять в Украину газ с 2013 года, когда в Европе произошло падение внутреннего спроса.
Однако, с 2018 по 2019 год включительно госпредприятие НАК “Нафтогаз Украины”, соответственно контрактам, будет покупать 5 млрд кубических метров газа с предоплатой 80% в год у российского “Газпрома” согласно контракту и постановлению Стокгольмского суда.
При условии, что указанный газ будет поставляться по средней цене импорта по состоянию на октябрь прошлого года, сумма, на которую снизится прибыль европейских трейдеров, составит 1,2 млрд долларов.
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