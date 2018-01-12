Европейцы потеряют миллиарды при возобновлении закупок Украиной газа у РФ - Bloomberg

Выполнение Украиной решения Стокгольмского арбитража о возобновлении закупки природного газа на границе с Россией снизит доходы европейских поставщиков на 1,2 миллиарда долларов в 2018 году.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, в 2017 году Украина импортировала из ЕС 14 млрд куб м газа, что сопоставимо с годовым потреблением Бельгии.

Энергокомпании ЕС стали поставлять в Украину газ с 2013 года, когда в Европе произошло падение внутреннего спроса.

Однако, с 2018 по 2019 год включительно госпредприятие НАК “Нафтогаз Украины”, соответственно контрактам, будет покупать 5 млрд кубических метров газа с предоплатой 80% в год у российского “Газпрома” согласно контракту и постановлению Стокгольмского суда.

При условии, что указанный газ будет поставляться по средней цене импорта по состоянию на октябрь прошлого года, сумма, на которую снизится прибыль европейских трейдеров, составит 1,2 млрд долларов.

Справка Finance.ua:

Украинский Национальный нефтегазовый холдинг “Нафтогаз Украины” начал судебные разбирательства с российским “Газпромом” по двум контрактам: по транзиту российского газа в ЕС через территорию Украины и купли-продажи Украиной российского газа.

1 июня Стокгольмский арбитраж принял промежуточное решение в пользу “Нафтогаза”, пересмотрев цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку газа у российского монополиста с учетом рыночных условий.

Кроме того, Стокгольмский суд отменил требование “Газпрома”, согласно которому Украина должна была каждый год закупать 52 миллиарда кубометров газа или оплачивать его стоимость, при этом не выбирая весь объем (принцип “бери или плати”).