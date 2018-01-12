Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 4941 0

В Украине взлетели курс доллара и евро: НБУ назвал причины

В Украине взлетели курс доллара и евро: НБУ назвал причины

Замглавы НБУ Олег Чурий заявил, что на валютном рынке наблюдается определенная сезонность.

“Уже третий год подряд в первые месяцы года возрастает спрос на валюту, в частности со стороны импортеров, которые формируют запасы товаров на новый год, и в то же время снижаются ее поступления, в частности со стороны аграриев, которые обычно в течение года обеспечивают около половины предложения валюты на межбанковском рынке. Как следствие, в начале каждого года временно усиливается девальвационное давление на курс гривны”, – сообщил он.

По словам замглавы НБУ, эти сезонные факторы является ключевой причиной усиления колебаний курса гривны на межбанковском валютном рынке с начала января этого года.

“Сезонный спад деловой активности, преимущественно в аграрном секторе, приводит к сокращению поступлений валютной выручки от экспорта продовольственных товаров, в то время как на рынке есть повышенный спрос на валюту со стороны импортеров”, – отметил он.

Читайте также: Межбанк: гривна продолжает обесцениваться

С начала текущего года Нацбанк осуществил продажу иностранной валюты на сумму $53,5 млн, чтобы предотвратить чрезмерные колебания обменного курса гривны. Регулятор имеет достаточно ресурсов и для дальнейшего сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке в случае необходимости – на начало января международные резервы составляли $18,8 млрд.

Вместе с тем НБУ подчеркивает, что действие временных факторов в начале года может быть нивелировано в течение остального года благодаря благоприятному воздействию фундаментальных факторов, в том числе внешней ценовой конъюнктуры для товаров отечественного экспорта, как это было в 2017 году.

В Нацбанке отметили, что прошлый год Украина завершила с обменным курсом на уровне, который примерно равен курсу на начало года, – курс гривны девальвировал за прошлый год лишь на 3%, несмотря на отдельные периоды усиленных колебаний.

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    © Finance.ua 2000-2018