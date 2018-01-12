В Украине взлетели курс доллара и евро: НБУ назвал причины

Замглавы НБУ Олег Чурий заявил, что на валютном рынке наблюдается определенная сезонность.

“Уже третий год подряд в первые месяцы года возрастает спрос на валюту, в частности со стороны импортеров, которые формируют запасы товаров на новый год, и в то же время снижаются ее поступления, в частности со стороны аграриев, которые обычно в течение года обеспечивают около половины предложения валюты на межбанковском рынке. Как следствие, в начале каждого года временно усиливается девальвационное давление на курс гривны”, – сообщил он.

По словам замглавы НБУ, эти сезонные факторы является ключевой причиной усиления колебаний курса гривны на межбанковском валютном рынке с начала января этого года.

“Сезонный спад деловой активности, преимущественно в аграрном секторе, приводит к сокращению поступлений валютной выручки от экспорта продовольственных товаров, в то время как на рынке есть повышенный спрос на валюту со стороны импортеров”, – отметил он.

Читайте также: Межбанк: гривна продолжает обесцениваться

С начала текущего года Нацбанк осуществил продажу иностранной валюты на сумму $53,5 млн, чтобы предотвратить чрезмерные колебания обменного курса гривны. Регулятор имеет достаточно ресурсов и для дальнейшего сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке в случае необходимости – на начало января международные резервы составляли $18,8 млрд.

Вместе с тем НБУ подчеркивает, что действие временных факторов в начале года может быть нивелировано в течение остального года благодаря благоприятному воздействию фундаментальных факторов, в том числе внешней ценовой конъюнктуры для товаров отечественного экспорта, как это было в 2017 году.

В Нацбанке отметили, что прошлый год Украина завершила с обменным курсом на уровне, который примерно равен курсу на начало года, – курс гривны девальвировал за прошлый год лишь на 3%, несмотря на отдельные периоды усиленных колебаний.