Депозиты в гривне или валюте (как Закон о мобилизации повлиял на банковскую систему) — Finance.ua

Депозиты в гривне или валюте (как Закон о мобилизации повлиял на банковскую систему) Сегодня 08:00 — Валюта

Депозиты в гривне или валюте (как Закон о мобилизации повлиял на банковскую систему)

Анализ статистики НБУ показал, что две трети депозитов (от 62,74 до 68,37% в зависимости от месяца) украинцы предпочитают все-таки держать в гривне.

Треть (от 31,63 до 37,26%) — в валюте. В основном в американских долларах.

Минимум — 31,63% - был зафиксирован в июне 2022 года, после чего и было принято решение о введении в банках «конвертационных» депозитов.

Закон о мобилизации: влияние на банковскую систему

30 января 2024 года в Верховной Раде был зарегистрирован проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета» № 10 449, более известный в народе как «Закон о мобилизации».

Закон предусматривал усиление мобилизационных мер, в том числе путем финансовых ограничений. Одним из таких ограничений, которое к тому времени уже долго активно обсуждалось в обществе, было блокирование банковских счетов лицам, уклоняющимся от военной службы.

Опасность потери доступа к своим счетам вызвала волну оттока денежных средств с депозитов и текущих счетов. Только за январь 2024 года из банков вынесли депозиты на сумму 28,3 млрд гривен.

Позже, когда стало известно, что эта норма не вошла в окончательную редакцию закона, деньги снова понесли в банки.

Деньги военных поддержали банковскую систему

У нас нет точных данных, какой процент сбережений в банках принадлежит украинским военным.

Но решение поднять выплаты «на нуле» до 100 тыс. грн привело к существенному росту остатков на счетах в национальной валюте.

Многие военные и члены их семей хранят свои деньги даже не на депозитах, а на карточных счетах. Чаще даже без процента на остаток.

Впрочем, надо понимать, что это тоже — самая «чувствительная» часть клиентов банковской системы. При любых резких изменениях настроений в обществе эти деньги могут быть практически одномоментно выведены из банковской системы и направлены на валютообмен. Что тут же приведет к обвалу гривны.

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Справка Finance.ua:

По итогам первого квартала 2024 года средства бизнеса и населения в гривне достигли в банках 1635 млрд грн. Об этом написал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев: «По итогам марта банковские вклады бизнеса и населения в гривне выросли на 1,7% (+27,7 млрд грн), с начала года (за первый квартал) — на 0,4% (+6,8 млрд грн). К концу первого квартала депозиты в гривне достигли 1 635 млрд грн».

Напомним, ранее Гетманцев сообщил, что в январе вклады в национальной валюте сократились на 3,2% или (минус 51,3 млрд грн) до 1577,1 млрд грн. Это самые большие темпы и объемы сокращения депозитов в гривне с начала войны. Он тогда отмечал, что сокращение банковских вкладов в гривне в первый месяц года — сезонное явление, связанное с пиковыми расчетами в декабре. Однако также допускал, что определенный негативный эффект мог быть связан с нормами законопроекта № 10 449 относительно «военной службы, мобилизации и учета».



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