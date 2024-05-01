В апреле чистая продажа валюты НБУ на межбанке выросла на 28% до $2,3 млрд — Finance.ua

В апреле чистая продажа валюты НБУ на межбанке выросла на 28% до $2,3 млрд Сегодня 15:30 — Валюта

В апреле чистая продажа валюты НБУ на межбанке выросла на 28% до $2,3 млрд

В апреле 2023 года чистая продажа валюты Нацбанком составила 2,283 млрд долларов, что на 27,7% больше мартовского объема чистой продажи (1,788 млрд долларов).

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

В апреле НБУ купил на межбанке 0,031 млрд долларов, а продал 2,313 млрд долларов.

В марте 2023 года чистая продажа валюты Нацбанком составила 1,788 млрд долларов, что на 18,5% больше февральского объема чистой продажи (1,509 млрд долларов).

График: НБУ

В феврале НБУ купил на межбанке 0,032 млрд долларов, а продал 1,541 млрд долларов, в январе НБУ купил на межбанке 0,016 млрд долларов, а продал 2,549 млрд долларов.

В декабре 2023 года чистая продажа валюты Нацбанком составила 3,553 млрд долларов, что на 45% больше ноябрьского объема чистой продажи (2,5 млрд долларов) и является рекордным показателем в 2023 году.

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Українські Новини По материалам:

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