В апреле чистая продажа валюты НБУ на межбанке выросла на 28% до $2,3 млрд — Finance.ua
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В апреле чистая продажа валюты НБУ на межбанке выросла на 28% до $2,3 млрд

Валюта
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В апреле чистая продажа валюты НБУ на межбанке выросла на 28% до $2,3 млрд
В апреле чистая продажа валюты НБУ на межбанке выросла на 28% до $2,3 млрд
В апреле 2023 года чистая продажа валюты Нацбанком составила 2,283 млрд долларов, что на 27,7% больше мартовского объема чистой продажи (1,788 млрд долларов).
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

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В апреле НБУ купил на межбанке 0,031 млрд долларов, а продал 2,313 млрд долларов.
В марте 2023 года чистая продажа валюты Нацбанком составила 1,788 млрд долларов, что на 18,5% больше февральского объема чистой продажи (1,509 млрд долларов).
График: НБУ
График: НБУ
В феврале НБУ купил на межбанке 0,032 млрд долларов, а продал 1,541 млрд долларов, в январе НБУ купил на межбанке 0,016 млрд долларов, а продал 2,549 млрд долларов.
В декабре 2023 года чистая продажа валюты Нацбанком составила 3,553 млрд долларов, что на 45% больше ноябрьского объема чистой продажи (2,5 млрд долларов) и является рекордным показателем в 2023 году.
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По материалам:
Українські Новини
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