Курс доллара: что будет с валютой в мае — Finance.ua

Курс доллара: что будет с валютой в мае Сегодня 12:01 — Валюта

Курс доллара: что будет с валютой в мае

В мае в украинских банках и обменниках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. Причем в основном в продаже. По прогнозу банковского сектора, в текущем месяце стоимость американской валюты на наличном рынке будет составлять 39−41 грн. В то же время вечером 1 мая банки выставили ее курс на среднем уровне 39,45/39,9 грн (покупка/продажа). Обменники — 39,41/39,85 грн (покупка/продажа).

О курсовых ожиданиях рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Он отметил, что разница между курсами купли и продажи в банках прогнозируется в 50−60 коп. В обменниках — от 60 коп. до 1 грн.

«Можем прогнозировать, что в мае общая ситуация на валютном рынке будет зависеть прежде всего от активности и эффективности действий регулятора, устанавливающего правила для всего рынка. В то же время вероятность каких-либо чрезвычайных ситуаций на рынке будет оставаться низкой», — сказал Лесовой.

Справка Finance.ua:

Со своей стороны, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что средний курс доллара в Украине в 2024 году составит рекордные 41 грн. Там ожидают девальвацию украинской валюты — на 18 апреля ее официальный курс к доллару определен в 39,55 грн.

Об этом говорится в отчете фонда World Economic Outlook за апрель 2024 года. Впрочем, волноваться из-за ожиданий МВФ не стоит, ведь прогнозный курс, «записанный» правительством Украины в бюджете-2024, достигает 40,7 грн/доллар. То есть всего на 30 коп. ниже.



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Обозреватель По материалам:

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