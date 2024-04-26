Почему дорожает доллар: в НБУ назвали причины ослабления гривны — Finance.ua

Почему дорожает доллар: в НБУ назвали причины ослабления гривны Сегодня 09:15 — Валюта

Почему дорожает доллар: в НБУ назвали причины ослабления гривны

На ослабление гривны повлияла активизация расходов правительства в марте после получения 9 млрд долларов международной помощи от партнеров.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий во время брифинга.

«Со второй половины марта активизировались расходы правительства. Это было обусловлено получением международной помощи, восстановлением ее ритмичности: если в январе-феврале она не была столь ритмичной, по результатам марта Украина получила 9 млрд долларов от международных партнеров. Соответственно это обусловило увеличение расходов и повлияло на соотношение спроса и предложения на рынке и обусловило девальвационные процессы», — сказал он.

По словам Гелетия, при этом ситуация на валютном рынке остается контролируемой. Нацбанк является активным его участником и готов сглаживать чрезмерные колебания курса.

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«У нас есть достаточный запас золотовалютных резервов, мы наблюдаем положительные тенденции на рынке в части увеличения его глубины — более 50% операций на рынке проходят без участия НБУ. Нацбанк контролирует ситуацию, поэтому нет никаких оснований для беспокойства», — отметил замглавы.

Напомним, экс-председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин ранее отмечал , что прирост спроса на иностранную валюту преимущественно связан с давлением со стороны населения. Население за I квартал 2024 года купило 2,5 млрд долл. наличной и безналичной иностранной валюты (за минусом продаж). Это вдвое больше аналогичного периода прошлого года.

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УНІАН По материалам:

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