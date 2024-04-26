Почему дорожает доллар: в НБУ назвали причины ослабления гривны — Finance.ua

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Почему дорожает доллар: в НБУ назвали причины ослабления гривны

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Почему дорожает доллар: в НБУ назвали причины ослабления гривны
Почему дорожает доллар: в НБУ назвали причины ослабления гривны
На ослабление гривны повлияла активизация расходов правительства в марте после получения 9 млрд долларов международной помощи от партнеров.
Об этом сообщил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий во время брифинга.

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«Со второй половины марта активизировались расходы правительства. Это было обусловлено получением международной помощи, восстановлением ее ритмичности: если в январе-феврале она не была столь ритмичной, по результатам марта Украина получила 9 млрд долларов от международных партнеров. Соответственно это обусловило увеличение расходов и повлияло на соотношение спроса и предложения на рынке и обусловило девальвационные процессы», — сказал он.
По словам Гелетия, при этом ситуация на валютном рынке остается контролируемой. Нацбанк является активным его участником и готов сглаживать чрезмерные колебания курса.
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«У нас есть достаточный запас золотовалютных резервов, мы наблюдаем положительные тенденции на рынке в части увеличения его глубины — более 50% операций на рынке проходят без участия НБУ. Нацбанк контролирует ситуацию, поэтому нет никаких оснований для беспокойства», — отметил замглавы.
Напомним, экс-председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин ранее отмечал, что прирост спроса на иностранную валюту преимущественно связан с давлением со стороны населения. Население за I квартал 2024 года купило 2,5 млрд долл. наличной и безналичной иностранной валюты (за минусом продаж). Это вдвое больше аналогичного периода прошлого года.
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По материалам:
УНІАН
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