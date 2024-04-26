Будет ли курс доллара по 50 — Фурса Сегодня 13:05 — Валюта

Будет ли курс доллара по 50 — Фурса

Курс доллара в Украине в обозримом будущем не будет расти до 50 грн/долл. и выше, уверенность в этом выразил финансовый эксперт Сергей Фурса, комментируя прогноз Международного валютного фонда.

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Согласно прогнозу МВФ, к концу 2027 года курс может достигнуть 50,4 грн/долл. По мнению эксперта, столь долгосрочные прогнозы вообще не имеют смысла, особенно во время войны:

«В ближайшее время курс 50 не просматривается вовсе. Прогнозировать на долгую перспективу в Украине? Давайте не будем выставлять себя на посмешище. Во время войны особенно. Может произойти что угодно, поэтому говорить о любых цифрах до 2027 года — это смешно».

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В то же время Фурса считает, что Национальный банк Украины постарается медленно привести гривну в диапазон 40−41 грн/долл. — именно этот уровень обусловлен экономическими факторами:

«Все происходящее сейчас с курсом, все происходящее на межбанковском рынке — это все абсолютно под контролем Национального банка. Надо понимать, что до конца войны курс — контролируемый, просто он не в одной точке, а колеблется».

Обозреватель По материалам:

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