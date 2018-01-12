Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 1719 0

НБУ задумался о создании е-гривны на блокчейне

НБУ задумался о создании е-гривны на блокчейне

Национальный банк Украины продолжает начатый в конце 2016 года исследовательский проект для возможного внедрения е-гривны. Об этом сообщила пресс-служба НБУ – говорится в материале Сегодня.

Регулятор уточняет, что е-гривна – это электронная форма национальной валюты, созданная на основе технологии блокчейн.

“Речь идет о возможном введении электронной гривни, а не собственной криптовалюты”, – отметили в НБУ.

Е-гривна, как ожидают в Нацбанке, может позволить минимизировать издержки на перевод денег от одного участника платежного рынка Украины другому. Также проводить такие транзакции будет возможно практически мгновенно.

В то же время украинские регуляторы, включая НБУ, разрабатывают систему контроля над рынком криптовалют. Как заявил вчера, 11 января, глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, отстранение государства от этого вопроса и правовой вакуум на рынке криптовалют из-за отсутствия нормативной базы “создает угрозы для экономики и безопасности государства”.

Читайте также: Основные криптовалюты по объему капитализации дорожают в пятницу

Ранее НБУ отказался признавать Bitcoin валютой. Криптовалюты, по мнению Нацбанка, также не являются платежным средством. “Мировые регуляторы не озабочены какой-то угрозой криптовалют из-за их маленького объема. Они озабочены лишь тем, что люди могут потерять деньги, и мошенничеством”, – заявил замглавы Нацбанка Олег Чурий. Такую же позицию занял и глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев. Однако, в НБУ полагают, что и сейчас статус Bitcoin остается спорным вопросом.

Кроме того, в Украине впервые в СНГ был разработан законопроект о легализации оборота криптовалют. Государственное управление в сфере криптовалют предлагается возложить на Национальный банк Украины.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    © Finance.ua 2000-2018