НБУ задумался о создании е-гривны на блокчейне

Национальный банк Украины продолжает начатый в конце 2016 года исследовательский проект для возможного внедрения е-гривны. Об этом сообщила пресс-служба НБУ – говорится в материале Сегодня.
Регулятор уточняет, что е-гривна – это электронная форма национальной валюты, созданная на основе технологии блокчейн.
“Речь идет о возможном введении электронной гривни, а не собственной криптовалюты”, – отметили в НБУ.
Е-гривна, как ожидают в Нацбанке, может позволить минимизировать издержки на перевод денег от одного участника платежного рынка Украины другому. Также проводить такие транзакции будет возможно практически мгновенно.
В то же время украинские регуляторы, включая НБУ, разрабатывают систему контроля над рынком криптовалют. Как заявил вчера, 11 января, глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, отстранение государства от этого вопроса и правовой вакуум на рынке криптовалют из-за отсутствия нормативной базы “создает угрозы для экономики и безопасности государства”.
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Ранее НБУ отказался признавать Bitcoin валютой. Криптовалюты, по мнению Нацбанка, также не являются платежным средством. “Мировые регуляторы не озабочены какой-то угрозой криптовалют из-за их маленького объема. Они озабочены лишь тем, что люди могут потерять деньги, и мошенничеством”, – заявил замглавы Нацбанка Олег Чурий. Такую же позицию занял и глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев. Однако, в НБУ полагают, что и сейчас статус Bitcoin остается спорным вопросом.
Кроме того, в Украине впервые в СНГ был разработан законопроект о легализации оборота криптовалют. Государственное управление в сфере криптовалют предлагается возложить на Национальный банк Украины.
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