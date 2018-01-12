Межбанк: доллар перевалил за 28,50

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в четверг относительно доллара на 11,69 коп., на торгах пятницы потерял 9,09 коп., оказавшись на уровне 28,5366 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 12 января с уровней предыдущего закрытия 28,435/28,455 UAH/USD виртуально, без сделок.

Уже около 10.10 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» вырос к 28,48/28,51, а спустя 30 минут СКВ оказалась уже на уровне 28,53/28,57 UAH/USD.

По словам источника, на этой цифре началось замедление роста, и к 11.10 безналичный доллар консолидировался на отметке 28,53/28,56 UAH/USD, удерживаясь на месте появившимися продажами СКВ со стороны экспортеров.

Рост предложения «американца» понизили его цену по состоянию на 11.40 до 28,53/28,55 UAH/USD, отметил собеседник. Эти уровни оставались действующими до 13.20 Киева, когда единичные покупки приподняли курс доллара к 28,535/28,555 UAH/USD.

Эти цены держались до 15.40 Киева. Затем курс доллара подскочил к отметке 28,54/28,56 UAH/USD.

На цифре 28,54/28,56 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка в эту пятницу.

Большинство сделок на межбанке 12 января, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,5366 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,5400 / 28,5600

евро – 34,6418/ 34,6632

российский рубль – 0,5036 / 0,5046

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2136 / 1,12137

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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