День финансов: земля для УБД, новые правила бронирования и новые уровни для курса гривны

Во вторник, 20 октября, мы рассмотрели, какие нормы земли предусмотрены для УБД, а также раскрыты новые правила бронирования.
🧔 Новые правила бронирования
Кабинет Министров не планирует закреплять в постановлении об изменении правил бронирования работников конкретные ограничения на уровне 85% и 60% - детали здесь. Также в Украине расширили список лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации.
📽️ Кстати, в новом видео на канале Finance.ua адвокат Алексей Мендрух объяснил, какие ограничения обсуждают, что может произойти с уже оформленными отсрочками и как новый Координационный центр при Кабмине может повлиять на бронирование работников.
🌱 Земля для УБД
В Украине для участников боевых действий законом предусмотрены льготы на получение земельных участков, в частности, право на их первоочередной отвод для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества.
Индекс возобновления деловой активности (ИВДА) в сентябре продолжил падение и снизился с -0,16 до -0,21 — абсолютный минимум за три года с марта 2023 года. Доля предприятий, считающих свою деловую активность хуже, чем год назад, не просто продолжила расти, но и существенно с 24,3% до 31,1%.
💳 Новые уровни для курса гривны
На прошлой неделе НБУ позволил официальному курсу доллара впервые пересечь отметку в 45 грн, однако в конце недели гривна несколько укрепилась. Эксперты ожидают, что НБУ продолжит увеличивать колебания курса, постепенно направляясь к уровню 45.8 грн/$ к концу этого года.
👛 Куда инвестируют украинцы в 2026 году
Украинцы не спешат отказываться от привычных способов сбережений, но все чаще присматриваются к альтернативным инвестициям. В то же время увеличивается доля тех, кто откладывает ежемесячно от 3000 грн: если в 2025 году таких было 30%, то в 2026-м — уже 35%.
При этом 69% опрошенных компаний уже используют стэйблкоины. Почти никто из попытавшихся работать со стейблкоинами не отказывается от них впоследствии.
💰 НБУ выпустил новую памятную монету
НБУ, продолжая серию «Выдающиеся личности Украины», сегодня вводит в обращение памятную монету к 100-летию со дня рождения Богдана Гаврилишина. Монета «100 лет со дня рождения Богдана Гаврилишина» имеет номинал 2 гривны и изготовлена из нейзильбера.
🧐 Новые таможенные правила ЕС
Новые требования предусматривают дополнительные данные о товарах, а также возможный сбор за обработку отправлений. От этого зависит и то, как предприниматели будут рассчитывать расходы на международную доставку. Об этом сообщила Укрпочта, заявив об адаптации своих цифровых сервисов к новым таможенным требованиям ЕС.
👨🌾 ТОП-15 вакансий, где деньги платят еженедельно
Work.ua собрал вакансии, где зарплату работникам выплачивают еженедельно. В подборке есть предложения от заведений питания, производителей, складов, магазинов и строительных компаний.