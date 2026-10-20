День финансов: земля для УБД, новые правила бронирования и новые уровни для курса гривны

Во вторник, 20 октября, мы рассмотрели, какие нормы земли предусмотрены для УБД, а также раскрыты новые правила бронирования.

🧔 Новые правила бронирования

Кабинет Министров не планирует закреплять в постановлении об изменении правил бронирования работников конкретные ограничения на уровне 85% и 60% - детали здесь . Также в Украине расширили список лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации.

на бронирование работников. 📽️ Кстати, в новом видео на канале Finance.ua адвокат Алексей Мендрух объяснил, какие ограничения обсуждают, что может произойти с уже оформленными отсрочками и как новый Координационный центр при Кабмине может повлиять

🌱 Земля для УБД

В Украине для участников боевых действий законом предусмотрены льготы на получение земельных участков, в частности, право на их первоочередной отвод для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества.

В статье мы рассмотрим, какие нормы земли предусмотрены для УБД, как происходит процедура безвозмездной передачи участков и что можно сделать в текущем году — Земля для УБД: что следует сделать уже сейчас

📈 Индекс возобновления деловой активности

Индекс возобновления деловой активности (ИВДА) в сентябре продолжил падение и снизился с -0,16 до -0,21 — абсолютный минимум за три года с марта 2023 года. Доля предприятий, считающих свою деловую активность хуже, чем год назад, не просто продолжила расти, но и существенно с 24,3% до 31,1%.

💳 Новые уровни для курса гривны

На прошлой неделе НБУ позволил официальному курсу доллара впервые пересечь отметку в 45 грн, однако в конце недели гривна несколько укрепилась. Эксперты ожидают, что НБУ продолжит увеличивать колебания курса, постепенно направляясь к уровню 45.8 грн/$ к концу этого года.

👛 Куда инвестируют украинцы в 2026 году

Украинцы не спешат отказываться от привычных способов сбережений, но все чаще присматриваются к альтернативным инвестициям. В то же время увеличивается доля тех, кто откладывает ежемесячно от 3000 грн: если в 2025 году таких было 30%, то в 2026-м — уже 35%.

При этом 69% опрошенных компаний уже используют стэйблкоины . Почти никто из попытавшихся работать со стейблкоинами не отказывается от них впоследствии.

💰 НБУ выпустил новую памятную монету

НБУ, продолжая серию «Выдающиеся личности Украины», сегодня вводит в обращение памятную монету к 100-летию со дня рождения Богдана Гаврилишина. Монета «100 лет со дня рождения Богдана Гаврилишина» имеет номинал 2 гривны и изготовлена ​​из нейзильбера.

🧐 Новые таможенные правила ЕС

Новые требования предусматривают дополнительные данные о товарах, а также возможный сбор за обработку отправлений. От этого зависит и то, как предприниматели будут рассчитывать расходы на международную доставку. Об этом сообщила Укрпочта , заявив об адаптации своих цифровых сервисов к новым таможенным требованиям ЕС.

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