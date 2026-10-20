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В Україні розширили перелік осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації

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Для подання заяви необхідно звернутися до ЦНАПу
Для подання заяви необхідно звернутися до ЦНАПу
Міністерство оборони України розширило перелік осіб, які можуть отримати відстрочку від мобілізації. Таке право надали членам Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та працівникам його секретаріату, якщо вони мають науковий ступінь і працюють в агентстві за основним місцем роботи на умовах повної зайнятості.
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Хто може отримати відстрочку

Скористатися новою підставою для відстрочки можуть члени Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та працівники його секретаріату.
Для цього вони повинні мати науковий ступінь і працювати в Національному агентстві за основним місцем роботи на умовах повної зайнятості.
Оформити відстрочку за цією підставою можна через центр надання адміністративних послуг (ЦНАП). Подати заяву потрібно особисто.

Як оформити відстрочку через ЦНАП

Для подання заяви необхідно звернутися до ЦНАПу та надати такі документи:
  • довідку Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти про посаду, яку людина обіймає за основним місцем роботи на умовах повної зайнятості;
  • диплом про присудження наукового ступеня.
Оформити відстрочку через застосунок «Резерв+» за цією підставою наразі не можна, тому заяву та підтвердні документи потрібно подавати особисто через ЦНАП.

Як дізнатися про результат

ЦНАП направить заяву та документи до відповідного ТЦК та СП, комісія якого розгляне їх і ухвалить рішення про надання відстрочки. Особисто звертатися до ТЦК та СП для цього не потрібно.
Про результат повідомить ЦНАП. Якщо відстрочку надано, інформація про неї також з’явиться в електронному військово-обліковому документі в Резерв+.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що в Україні розпочався черговий етап автоматичного продовження відстрочок від мобілізації. Підстави для продовження відстрочок перевіряють за єдиними правилами на основі даних державних реєстрів. Після цього в Резерв+ можна буде побачити, чи продовжилася відстрочка та на який строк. Понад 90% чинних відстрочок можуть продовжити без повторного подання заяв і відвідування державних установ.
За матеріалами:
Finance.ua
ВідстрочкаРезерв+
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