День финансов: запрет выезда за границу чиновникам и реальная ставка налогов с доходов граждан — Finance.ua

День финансов: запрет выезда за границу чиновникам и реальная ставка налогов с доходов граждан Сегодня 17:50

Во вторник, 24 января, Президент Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее запрет на выезд чиновников за границу в условиях военного положения.

Финансовый и энергетический: два формата «Рамштайна». Как сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль, Украина Каксообщает премьер-министр Денис Шмыгаль, Украина работает вместе с партнерами в формате так называемого энергетического «Рамштайна» для восстановления объемов генерации и финансового обеспечения международного финансирования и поддержки нашего государства. Минимальные потребности Украины в средствах в этом году — 38 млрд долларов для финансирования дефицита бюджета.

Также Шмыгаль прокомментировал ситуацию со светом и теплом.

Ущерб инфраструктуре Украины на миллиарды. По состоянию на декабрь 2022 года общая сумма прямого задокументированного ущерба, нанесенная инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения, начатого россией 24 февраля 2022 года, По состоянию на декабрь 2022 года общая сумма прямого задокументированного ущерба, нанесенная инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения, начатого россией 24 февраля 2022 года, оценивается в $137,8 млрд (по стоимости замещения).

При этом стало известно, что санкции против россии работают — она теряет по $40 на каждом барреле нефти.

А жителям россии ограничат выезд за границу при помощи «резервирования даты и времени» проезда.

Реальная ставка налогов с доходов граждан. В офисе президента назвали реальную ставку налогов с доходов граждан. Так, реальная ставка налогообложения доходов украинцев В офисе президента назвали реальную ставку налогов с доходов граждан. Так, реальная ставка налогообложения доходов украинцев сегодня достигает 51,5%. Чтобы выплатить зарплату в 20 тысяч гривен, нужно заплатить около 11 тысяч гривен налогов.

Семьи с детьми смогут получить помощь в «Дія». Как сообщил Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, семьи с детьми смогут подать заявку на получение помощи от государства на портале «Дія». Тестирование функции КаксообщилМинистр цифровой трансформации Михаил Федоров, семьи с детьми смогут подать заявку на получение помощи от государства на портале «Дія». Тестирование функции уже началось.

Порядок выплат пенсионерам по взносам меценатов. В Украине долгое время обсуждали возможность получения пенсионерами уникальной выплаты от благотворителей. Если раньше речь шла о неопределенном будущем, то теперь механизм В Украине долгое время обсуждали возможность получения пенсионерами уникальной выплаты от благотворителей. Если раньше речь шла о неопределенном будущем, то теперь механизм разработали и представили для обсуждения и утверждения.

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