День финансов: выплаты военным, рекордные показатели ІТ-экспорта, условия программы обмена LED-лампочек — Finance.ua

День финансов: выплаты военным, рекордные показатели ІТ-экспорта, условия программы обмена LED-лампочек Сегодня 17:50

В последний день января говорили об украинской ІТ-индустрии, госбюджете и выплатах военным.

Рекордные характеристики экспорта ІТ-услуг. По результатам 2022 года ІТ-индустрия обеспечила По результатам 2022 года ІТ-индустрия обеспечила валютные поступления в украинскую экономику в $7,34 млрд. Объем экспорта увеличился на $400 млн по сравнению с довоенным 2021 годом. Это самый большой показатель за всю историю существования украинской ІТ-отрасли.

Выплаты военным. С 1 февраля меняется С 1 февраля меняется порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим. Речь идет о применении нового подхода к выплате 30 тыс. и 100 тыс. грн. Теперь выплаты напрямую зависят от районов пребывания военнослужащих, сложности и специфики выполняемых ими боевых или специальных задач.

Кабинет министров обнародовал новый порядок бронирования военнообязанных, который предусматривает отсрочку от мобилизации для 50% и более госслужащих и работников важных для страны предприятий.

Расходы госбюджета предлагают увеличить. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об увеличении расходов бюджета на 5,5 млрд грн. Документ предлагает выделить средства на Минвосстановления, передать ему распорядителей и бюджетные программы Минрегиона и Мининфраструктуры, а также передать Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии (52,5 млрд грн) от Минфина к Минвосстановления.

Кстати, правительство определило четыре приоритетных направления финансирования восстановления Украины. В частности, это восстановление энергетики, гуманитарное разминирование, восстановление поврежденного жилья и восстановление критической и социальной инфраструктуры.

Добавим, что на начало 2023 года на рассмотрении национальных судов находятся 209 дел о возмещении россией имущественного ущерба и морального вреда украинцам и украинским компаниям. Самый большой иск составляет 154 млн грн.

Индекс восприятия коррупции. Украина по итогам 2022 года получила 33 балла из 100 возможных в Украина по итогам 2022 года получила 33 балла из 100 возможных в Индексе восприятия коррупции . Таким образом страна занимает в рейтинге 116 место (из 180). Венгрия же признана страной с худшими показателями коррупции в государственном секторе Евросоюза.

Ставки по депозитам начнут расти. Национальный банк Украины повышает для банков нормативы обязательного резервирования по средствам по требованию и денежным средствам на текущих счетах. Это будет стимулировать Национальный банк Украины повышает для банков нормативы обязательного резервирования по средствам по требованию и денежным средствам на текущих счетах. Это будет стимулировать повышать ставки по срочным депозитам.

Результат санкций. Акции банковской группы Raiffeisen Bank International в понедельник утром снизились в цене на фоне введения Украиной санкций против лизинговой компании, российской дочки RBI. На фондовом рынке инвесторы были недовольны санкциями, введенными Украиной. Стоимость акции снизилась примерно на 6% и составила 15,96 евро.

Собственная авиакомпания «Новой почты». С марта «Новая почта» С марта «Новая почта» запускает собственную авиакомпанию Supernova Airlines для перевозки посылок в страны ЕС. Компания будет перевозить посылки двумя самолетами АН-26 в 1978 и 1982 годов, которые взяла в лизинг у Expedition Aviation из ОАЭ.

Добавим также, что ирландский лоукостер Ryanair нанимает значительное количество украинских пилотов и бортпроводников, чтобы быть готовым вернуться в страну, когда закончится война с россией.

Кроме того, авиакомпания Finnair предоставляет скидку 95% для украинцев, которые летят в Финляндию. Предложением можно воспользоваться до 28 февраля 2023 года, и действует оно на полеты также до 28 февраля. Детали условий акции здесь.

Бремя новой пенсионной системы. В Украине планируют запустить В Украине планируют запустить накопительную пенсионную реформу , которая поможет значительно увеличить размер пенсий. Но, по мнению экспертов, главное бремя новой системы ляжет на плечи украинцев, которым сегодня исполнилось 40-45 лет. Именно эти украинцы несут, по сути, двойные обязательства. Во-первых, они должны содержать родителей-пенсионеров, причем у них подрастают дети. Во-вторых, им уже нужно откладывать себе на пенсию.

В Украине стартовала программа ЕС и правительства Украины, инициированная президентом Владимиром Зеленским, по обмену старых ламп накаливания на современные LED. Основная цель программы — снизить объем потребления света и помочь энергосистеме страны, находящейся в затруднительном положении из-за массированных ракетных ударов по критической инфраструктуре со стороны рф. В новом материале расскажем, что нужно, чтобы получить лампы:

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