День финансов: все детали соглашения об ископаемых между США и Украиной, деньги на бизнес и карты с кешбэком — Finance.ua
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День финансов: все детали соглашения об ископаемых между США и Украиной, деньги на бизнес и карты с кешбэком

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В четверг, 1 мая, мы решили проанализировать все детали подписанного соглашения между США и Украиной.
Finance.ua взял несколько комментариев и именно по полученным эксклюзивным сведениям подготовили для вас этот материал. В нем кратко напомним основные пункты «Соглашения», расскажем, что оно предусматривает и максимально раскроем эту противоречивую тему. Об этом читайте в статье:

🧾 Соглашение об ископаемых: все, что нужно знать и понимать украинцам

  • Также Трамп прокомментировал подписание соглашения о полезных ископаемых с Украиной: Получим больше вложенного.
  • Инвестиции дадут рабочие места и повышение заработной платы для населения: Фурман рассказал о соглашении с США.
  • Нардеп Ярослав Железняк назвал основные риски для Украины.
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Кстати, в новой статье Finance.ua подробно рассмотрит доступные варианты финансирования для бизнеса и их преимущества и недостатки.

💰Где можно получить деньги на бизнес во время войны

Курс доллара в мае 2025 года. В мае ситуация на валютном рынке Украины будет зависеть от ряда прямых и косвенных экономических, геополитических и военных факторов. Ожидается, что курс доллара за последний месяц весны будет оставаться достаточно стабильным. Вероятно, основные колебания будут происходить на уровне 41,6−41,8 грн за $1.
Также Finance.ua приготовил для вас обзор кредиток с кешбэком, которые в текущем месяце выгодны для тех или иных категорий покупок, и как их можно выгодно комбинировать.

💳 Комбинация карт для максимального кешбэка в мае

По материалам:
Finance.ua
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