День финансов: водительское удостоверение на 5 и 15 лет и 3 млрд гривен на восстановление Вишневого Сегодня 17:45

Четверг, 9 июля. На докапитализацию Киевгорстроя планируют выделить 3 млрд грн, на восстановление Вишневого — 3,04 млрд грн, а ВПЛ на открытие бизнеса по $2600.

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Водительское удостоверение

Кабинет Министров принял изменения в правила выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами. Теперь удостоверения будут выдавать на разный срок в зависимости от категории транспортного средства:

15 лет — для водителей мотоциклов и легковых автомобилей (категории А1, А, В, В1, ВЕ);

5 лет — для водителей грузового и пассажирского транспорта (категории С, СЭ, С1, С1Э, D, DE, D1, D1Е, Т).

Оценка устойчивости банков

НБУ согласовал порядок проведения оценки устойчивости банков и банковской системы с новым процессом установления повышенных пруденциальных нормативов по результатам процесса SREP.

В частности, банки должны обеспечить достижение необходимых уровней достаточности капитала до конца года, в котором проводилась оценка устойчивости, и поддерживать их до завершения следующего года, когда по результатам новой оценки будут утверждены другие необходимые уровни.

3 млрд гривен на восстановление Вишневого

Кабмин поручил ответственным министерствам безотлагательно подготовить решение о выделении 3,04 млрд грн из резервного фонда государственного бюджета на поддержку общины Вишневого Киевской области для ликвидации последствий вражеского обстрела 6 июля.

Денежные средства будут направлены на выплату компенсаций за разрушенное или поврежденное жилье, восстановление уничтоженного жилья, капитальный ремонт многоэтажек, а также восстановление инженерных сетей.

🩺 До 2022 года украинцы воспринимали страхование жизни скептически. Полисы покупали в основном для накопления на пенсию. В 2026 году правила игры изменились. Рынок страхования жизни не только устоял после начала полномасштабной войны, но и переориентировался на неотложные и ежедневные потребности людей. Которые, кстати, существенно изменились.

В новой статье Finance.ua рассказывает, каков рынок страхования в 2026 году, как изменились портрет и потребности клиентов, а также что предлагают ведущие игроки рынка ⤵️

$2600 на открытие или развитие бизнеса

ВПЛ, проживающие в Киеве, а также в Днепропетровской, Киевской, Одесской и Черниговской областях, могут получить до 2600 долларов на открытие или развитие собственного дела. Участники программы получают не только финансовую поддержку, но и консультационное сопровождение от подготовки заявки до развития собственного бизнеса. Где зарегистрироваться и как будут выбирать участников — рассказываем здесь

Самые конкурентные вакансии в ІТ

Количество откликов на вакансии в ІТ-секторе в июне практически не изменилось по сравнению с маем. В то же время, количество вакансий сократилось на 1,5%, что привело к незначительному росту среднего количества отзывов на одну вакансию. По данным Djinni, самый высокий уровень конкуренции в июне зафиксирован в категории JavaScript, в среднем 74 отклика на одну вакансию против 84 в мае. На втором месте оказалась категория QA с показателем 53 отклика на вакансию по сравнению с 54 месяцем ранее.

Производство ракет Patriot в Украине

Вчера президент США Дональд Трамп заявил , что Украина может получить право на производство ракет Patriot. Как объяснили эксперты Bloomberg, производство ракет Patriot занимает годы, поэтому запуск такого производства в Украине не поможет удовлетворить срочные потребности страны в ближайшей перспективе.

Тариф на передачу электроэнергии

НКРЭКУ одобрило повышение тарифа НЭК «Укрэнерго» на передачу электроэнергии с 1 августа 2026 года на 25% до 928,45 грн/МВт*ч. В структуре нового тарифа составляющая во исполнение специальных обязанностей по поддержке производства электроэнергии по ВИЭ составит 365,19 грн/МВт-час.

Украинцы в Польше

По состоянию на конец января 2026 г. в Польше официально работали 757,7 тыс. граждан Украины, что составляет почти 68% всех трудоустроенных иностранцев в стране. Общее количество иностранных работников в Польше превысило 1,1 млн человек, что на 7,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти данные свидетельствуют об усилении зависимости польской экономики от иностранной рабочей силы, несмотря на политические дискуссии о миграционной политике.

Докапитализация Киевгорстроя

На сайте городских властей обнародован проект решения Киевского городского совета «О стабилизации финансового состояния ЧАО «ХК «Киевгорстрой» путем увеличения уставного капитала». Документ предусматривает докапитализацию компании на 3 млрд грн.

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