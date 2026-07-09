Оформление инвалидности в 2026 году. Вместо МСЭК — новые критерии оценки. Что нужно знать? Сегодня 17:32

Оформление инвалидности в 2026 году. Вместо МСЭК — новые критерии оценки. Что нужно знать?

В Украине окончательно заработала новая система установления инвалидности. Вместо привычных МСЭК теперь работают экспертные команды, а главный принцип оценивания изменился: теперь учитывают не только диагноз, но и то, насколько здоровье влияет на повседневную жизнь человека. Также изменились подходы к определению групп инвалидности, сроки их установления и процедура прохождения оценки.

МСЭК больше не существуют

Реформа стартовала еще 1 января 2025 года, а в 2026 году новая система уже полностью работает по всей Украине.

В первую очередь прекратили работу медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК). Их заменили экспертные команды по оценке повседневного функционирования личности.

Главное отличие состоит в самом подходе. Если раньше ключевым был диагноз, то теперь специалисты оценивают, как именно заболевание или травма влияют на жизнь человека: может ли он самостоятельно передвигаться, работать, обслуживать себя и нуждается ли в посторонней помощи.

Оценка проводится по принципам Международной классификации функционирования, которая уже давно используется в странах Европейского Союза.

Кто может оформить инвалидность

Представить документы могут несколько категорий граждан.

К ним относятся:

гражданские лица с хроническими заболеваниями, последствиями травм, операций или врожденными и приобретенными нарушениями здоровья;

военнослужащие и ветераны, получившие ранения, контузии, травмы или заболевания во время защиты Украины;

дети, достигающие совершеннолетия. Для них переход из детской системы у взрослого теперь полностью цифровизирован.

Статус лица с инвалидностью могут получить граждане, имеющие стойкие нарушения функций организма, которые приводят к ограничению жизнедеятельности.

Как теперь определяют группу инвалидности

Сами группы инвалидности остались неизменными — первая, вторая и третья. Однако критерии их установления теперь основываются не на названии болезни, а на функциональных возможностях человека.

Первая группа устанавливается людям с глубокими нарушениями функций организма, почти полной или полной потерей трудоспособности и потребностью в постоянном постороннем уходе.

Вторая группа предполагает выраженные нарушения функций организма и существенное ограничение трудоспособности. Человек может частично обслуживать себя самостоятельно, но постоянный уход обычно не требуется.

Третью группу устанавливают при умеренных функциональных нарушениях, когда человек может работать, но требует специальных условий труда или смены профессии.

На какой срок устанавливают инвалидность

Продолжительность действия статуса зависит от характера заболевания и прогноза врачей.

Инвалидность могут установить:

на один год — если состояние здоровья может измениться или требует дальнейшего наблюдения;

на два года — при стабильных, но не окончательных нарушениях;

бессрочно — если нарушения необратимы, в частности, после ампутаций, тяжелых поражений нервной системы или прогрессирующих заболеваний.

Для военных с тяжелыми ранениями бессрочную инвалидность могут установить уже при первом осмотре.

Как работает новая система оценивания

Оценку проводят экспертные команды, которые работают в кластерных и сверхкластерных больницах и специализируются по направлениям заболеваний — неврология, ортопедия, онкология и другие.

Среди основных преимуществ новой системы:

все документы ведутся в электронной системе здравоохранения;

действует принцип экстерриториальности — обратиться можно независимо от места регистрации;

решения должны основываться на медицинских данных, что призвано уменьшить коррупционные риски;

для лежачих и тяжелобольных пациентов предусмотрена возможность дистанционного осмотра или выезда специалистов на дом.

Больше о новых правилах оформления инвалидности и подробную пошаговую инструкцию с последовательностью действий смотрите в видео по ссылке:

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