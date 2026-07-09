Оформление инвалидности в 2026 году. Вместо МСЭК — новые критерии оценки. Что нужно знать?
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В Украине окончательно заработала новая система установления инвалидности. Вместо привычных МСЭК теперь работают экспертные команды, а главный принцип оценивания изменился: теперь учитывают не только диагноз, но и то, насколько здоровье влияет на повседневную жизнь человека. Также изменились подходы к определению групп инвалидности, сроки их установления и процедура прохождения оценки.
Реформа стартовала еще 1 января 2025 года, а в 2026 году новая система уже полностью работает по всей Украине.
В первую очередь прекратили работу медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК). Их заменили экспертные команды по оценке повседневного функционирования личности.
Главное отличие состоит в самом подходе. Если раньше ключевым был диагноз, то теперь специалисты оценивают, как именно заболевание или травма влияют на жизнь человека: может ли он самостоятельно передвигаться, работать, обслуживать себя и нуждается ли в посторонней помощи.
Вторая группа предполагает выраженные нарушения функций организма и существенное ограничение трудоспособности. Человек может частично обслуживать себя самостоятельно, но постоянный уход обычно не требуется.
Третью группу устанавливают при умеренных функциональных нарушениях, когда человек может работать, но требует специальных условий труда или смены профессии.
На какой срок устанавливают инвалидность
Продолжительность действия статуса зависит от характера заболевания и прогноза врачей.
Инвалидность могут установить:
на один год — если состояние здоровья может измениться или требует дальнейшего наблюдения;
на два года — при стабильных, но не окончательных нарушениях;
бессрочно — если нарушения необратимы, в частности, после ампутаций, тяжелых поражений нервной системы или прогрессирующих заболеваний.
Для военных с тяжелыми ранениями бессрочную инвалидность могут установить уже при первом осмотре.
Как работает новая система оценивания
Оценку проводят экспертные команды, которые работают в кластерных и сверхкластерных больницах и специализируются по направлениям заболеваний — неврология, ортопедия, онкология и другие.