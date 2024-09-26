День финансов: влияние повышения налогов на цены, пакет помощи от США, новый прогноз ЕБРР — Finance.ua

День финансов: влияние повышения налогов на цены, пакет помощи от США, новый прогноз ЕБРР Сегодня 17:34

В четверг, 26 сентября, речь шла о следующем:

Пакет помощи от США. 26 сентября стало известно, что США выделяют еще один пакет помощи Украине на общую сумму 7.9 млрд долларов. Об этом 26 сентября стало известно, что США выделяют еще один пакет помощи Украине на общую сумму 7.9 млрд долларов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

При этом G7 приняла декларацию о поддержке Украины.

Прогноз роста экономики Украины от ЕББР. Прогноз роста для Украины Прогноз роста для Украины остается неизменным и составляет 3% на 2024 год, но он был пересмотрен вниз на 1,3 процентных пункта до 4,7 процента на 2025 год из-за повреждения электроэнергетической инфраструктуры в результате российских атак, которые ограничили производство.

Также более 30 стран и ЕС готовы отстроить Украину после войны.

Увеличение налогов и цены в Украине. Запланированное в Украине Запланированное в Украине повышение налогов будет оказывать почти нулевое влияние на инфляцию. Увеличение налогов с граждан компенсируется расходами из бюджета.

От чего будет зависеть изменение курса доллара: ответ НБУ.

Повышение налогов существенно не повлияет на настроения инвесторов — так думают в Минэкономики.

Кадровый кризис. Аналитики платформы по трудоустройству OLX Работа и т. д. Аналитики платформы по трудоустройству OLX Работа провели опрос, в рамках которого, в частности, спросили у работодателей об их действиях в случае усугубления кадровой нехватки в Украине. Большинство бизнесов под влиянием растущего дефицита на рынке труда сфокусируются на кандидатах, ранее часто подвергавшихся дискриминации при трудоустройстве, таких как пенсионеры, молодежь без опыта работы

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Максимальные пенсии. В Украине в начале 2024 года существенно увеличился размер В Украине в начале 2024 года существенно увеличился размер максимальной пенсии. Согласно правилам, размер такой пенсионной выплаты ограничен и не может быть выше десяти прожиточных минимумов, утвержденных для лиц, утративших трудоспособность.

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Кстати, сегодня в статье Finance.ua говорится, для чего нужна тонировка стекла и какие существуют его виды. Также проинформируем вас о том, какая тонировка запрещена в Украине и Европе, а с какой тонировкой, наоборот, легко можно выезжать за границу.

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