День финансов: влияние повышения налогов на цены, пакет помощи от США, новый прогноз ЕБРР — Finance.ua

День финансов: влияние повышения налогов на цены, пакет помощи от США, новый прогноз ЕБРР
В четверг, 26 сентября, речь шла о следующем:
Пакет помощи от США. 26 сентября стало известно, что США выделяют еще один пакет помощи Украине на общую сумму 7.9 млрд долларов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
- При этом G7 приняла декларацию о поддержке Украины.
Прогноз роста экономики Украины от ЕББР. Прогноз роста для Украины остается неизменным и составляет 3% на 2024 год, но он был пересмотрен вниз на 1,3 процентных пункта до 4,7 процента на 2025 год из-за повреждения электроэнергетической инфраструктуры в результате российских атак, которые ограничили производство.
- Также более 30 стран и ЕС готовы отстроить Украину после войны.
Увеличение налогов и цены в Украине. Запланированное в Украине повышение налогов будет оказывать почти нулевое влияние на инфляцию. Увеличение налогов с граждан компенсируется расходами из бюджета.
- От чего будет зависеть изменение курса доллара: ответ НБУ.
- Повышение налогов существенно не повлияет на настроения инвесторов — так думают в Минэкономики.
Кадровый кризис. Аналитики платформы по трудоустройству OLX Работа провели опрос, в рамках которого, в частности, спросили у работодателей об их действиях в случае усугубления кадровой нехватки в Украине. Большинство бизнесов под влиянием растущего дефицита на рынке труда сфокусируются на кандидатах, ранее часто подвергавшихся дискриминации при трудоустройстве, таких как пенсионеры, молодежь без опыта работы
и т. д.
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Максимальные пенсии. В Украине в начале 2024 года существенно увеличился размер максимальной пенсии. Согласно правилам, размер такой пенсионной выплаты ограничен и не может быть выше десяти прожиточных минимумов, утвержденных для лиц, утративших трудоспособность.
Кредиты на жилье. Банки Украины в июле выдали 694 ипотечных кредита на общую сумму 1,2 млрд грн. Средний процент на ипотеку вырос. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании.
- А эксперт рассказала, что будет с рынком недвижимости до конца года.
Межконтинентальные авиарейсы. Авиакомпания Supernova Airlines планирует совершать межконтинентальные рейсы между Украиной и крупными странами. Об этом сообщил директор по маркетингу «Новой почты» Павел Даниман.
Перерегистрация авто через «Дію». В Украине через «Дію» уже перерегистрировано 170 тысяч транспортных средств. Об этом в интервью сказал заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко: «Это действительно достаточно большой и существенный процент».
Кстати, сегодня в статье Finance.ua говорится, для чего нужна тонировка стекла и какие существуют его виды. Также проинформируем вас о том, какая тонировка запрещена в Украине и Европе, а с какой тонировкой, наоборот, легко можно выезжать за границу.
С какой тонировкой авто можно выезжать за границу🚙
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