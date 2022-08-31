День финансов: валютные ОВГЗ от monobank, новые документы в «Дії», упрощенная покупка жилья — Finance.ua

День финансов: валютные ОВГЗ от monobank, новые документы в «Дії», упрощенная покупка жилья Сегодня 17:50

Среда, 31 августа: monobank разрешил клиентам покупать валютные ОВГЗ, а украинцам упростили покупку жилья.

Новые документы появились в «Дії». В приложении «Дія» В приложении «Дія» появились пенсионные удостоверения, виды на постоянное или временное жительство, перевод документов на английский и другие услуги. Так, прежде всего с учетом количества украинцев, вынужденно оказавшихся за пределами Украины, в «Дії» появятся документы на латинице.

monobank разрешил клиентам покупать валютные ОВГЗ. Согласно информации в приложении, клиенты Согласно информации в приложении, клиенты смогут приобрести за валюту долларовые облигации с погашением 27 апреля 2023 года и облигации в евро с погашением 1 декабря этого года с доходностью соответственно 3,71% и 2,41% годовых.

Украинцам упростят покупку жилья. Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект № 7683, который облегчает доступ населения Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект № 7683, который облегчает доступ населения к новому жилью , уменьшает налоговую нагрузку при его предоставлении, а также создает прозрачные и взвешенные условия для инвестирования в недвижимость.

Также эксперты рассказали, снизили ли арендодатели цены на квартиры во время войны.

Гетманцев о курсе 40 гривен/доллар и инфляции за 30%. Как Как рассказал председатель комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, рост цен в Украине достаточно умеренный для войны. Кроме того, Украине удается удерживать финансовую устойчивость, в том числе в банковской, валютной сфере.

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