Уряд пропонує запровадити санкції проти компаній, які забезпечують російську армію продовольством — Finance.ua

Уряд пропонує запровадити санкції проти компаній, які забезпечують російську армію продовольством Вчора 15:01 — Казна та Політика

Уряд пропонує запровадити санкції проти компаній, які забезпечують російську армію продовольством

Кабінет Міністрів пропонує Раді національної безпеки та оборони запровадити санкції проти російських юросіб, які забезпечують продовольством армію росії.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні

«Для забезпечення дій військ агресора задіяно велику кількість підприємств російської федерації. Зокрема, продовольче забезпечення військ агресора здійснюється з масовим використанням індивідуальних раціонів харчування, що виробляються в кооперації російськими виробниками харчових продуктів (товарів) і які містяться практично в усіх фото- та відеоматеріалах про дії окупантів на території України», — зазначається у підставах для введення санкцій.

Зазначається, що юридичні особи, які виробляють індивідуальні раціони харчування «створюють реальні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності, призводять до окупації території».

У доданому до розпорядження переліку міститься інформація щодо 18 підприємств.

Розпорядження передбачає, що санкції РНБО будуть впроваджені на п’ять років.

Після набрання чинності рішенням РНБО про санкції МЗС має поінформувати про це компетентні органи Європейського Союзу, США, Канади та інших держав, щоб ті розглянули питання щодо запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Довідка Finance.ua:

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