Найкращий банківський застосунок за версією FinAwards-2022 — Finance.ua

Найкращий банківський застосунок за версією FinAwards-2022 Вчора 16:30 — Особисті фінанси

У п’ятницю, 26 серпня, у Києві відбулася п’ята, ювілейна, церемонія нагородження банків, фінансових і страхових компаній — FinAwards.

Прикметно, що попри війну, повномасштабну фазу якої росія розв’язала 24 лютого, церемонія відбувалася в офлайні.

FinAwards — щорічна премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-впровадження, рекламні проєкти ринку фінансових послуг, а також найуспішніших і найефективніших топменеджерів фінансових компаній.

Уже традиційною номінацією премії стало визначення найкращого банківського застосунку.

У номінації взяли участь банки, які надають клієнтам технології і сервіси, що дозволяють клієнтам здійснювати основні фінансові операції дистанційно, такі як інтернет-банк, мобільний банк, клієнт-банк для юридичних осіб, чат-боти в месенджерах, цілодобовий контакт-центр, банкомати та термінали самообслуговування.

Загалом на звання найкращого претендували 19 банків. Трійка лідерів така:

третє місце — sportbank;

друге місце — Альфа-Банк;

перше місце — monobank | Універсал Банк.

«Ми дуже трепетно слідкуємо за тим, як обслуговуємо своїх клієнтів. Наприклад, у нас немає ботів, тільки живі співробітники. Наша команда буквально цілодобово слідкує за своїми напрямками та продуктами», — зазначила в коментарі журналістам заступниця голови правління АТ « Універсал Банк » Юлія Акуленко.

До речі, monobank також отримав першість, як народний банк. Детальніше — тут

Нагадаємо, на початку серпня monobank оновив статистичний розділ свого застосунку. Відтепер контролювати власні фінанси стало ще простіше. Детальніше про оновлення функції читайте за посиланням

Чим небезпечний monobank і його картки, ми вже розповідали в цьому матеріалі

Про FinAwards

Премія має нематеріальний характер. Її мета — відзначити найкращі фінансові рішення та компанії з високою якістю обслуговування для споживачів фінансових послуг.

«Спочатку ми як організатори думали, що захід не на часі. Але потім побачили, ціною яких величезних зусиль фінансові компанії трималися на плаву. Ви за цей час стали бійцями економічного фронту. Ви зберігали робочі місця, підтримували співробітників і всіляко допомагали українцям, які через війну втратили платоспроможність», — наголосив співзасновник Treeum Сергій Віндерських у своєму вітальному слові.

FinAwards проводиться щороку з 2018-го.

Довідка Finance.ua

monobank — український інтернет-банкінг, який для роботи використовує ліцензію Універсал Банку, що входить до групи ТАС;

станом на серпень 2022 року банк має 6,2 млн клієнтів;

створили monobank у 2017 році, а вже наступного року він здобув головну нагороду в категорії «Необанк року» премії FinAwards-2018.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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