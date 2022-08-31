Чи знизили орендодавці ціни на кваритри під час війни (опитування) — Finance.ua

Чи знизили орендодавці ціни на кваритри під час війни (опитування) Вчора 10:02 — Особисті фінанси

Чи знизили орендодавці ціни на кваритри під час війни (опитування)

Лише 3% українців перестали орендувати житло з початком повномасштабної війни, а майже 64% зараз винаймають квартиру. Більше про особливості оренди впродовж останніх місяців — в результатах серпневого опитування OLX Нерухомість

Упродовж останніх трьох місяців 31% людей вперше стикнулися з орендою, а майже 23% респондентів змінили житло.

Чому переїжджають:

найчастіша причина зміни квартири — переїзд в інше місто (понад 31% опитаних);

ще 23% переїхали в кращу квартиру в межах свого населеного пункту;

трохи більше — 19% українців — змінили житло через незадовільні умови оренди;

а 15% орендарів виїхали на прохання власника.

Здебільшого люди зазначали, що залишилися в хороших або нейтральних стосунках з орендодавцем — лише 13,5% заявили, що розійшлися з господарем квартири на «негативній ноті».

Знижки у квартплаті. Що стосується поступок з боку орендодавців, то найчастіше власники квартир знижували вартість оренди. Про такий крок назустріч заявили 30% опитаних українців на платформі. Найпоширеніший розмір знижки — 11-20% (46% відповідей). Водночас 51% респондентів зазначили, що умови оренди не змінилися.

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Загалом же, 67% українців позитивно оцінюють свій останній досвід оренди. Найчастіше хороші відгуки давали через:

комфортні умови проживання (63%);

лояльні умови оплати (43%);

гнучкість і людяність орендодавця (41%).

Серед тих, хто оцінює свій досвід негативно, найвагоміші причини поганих вражень наступні:

необґрунтовано висока ціна (75%);

погані умови проживання (понад 46% респондентів);

неготовність орендодавця йти назустріч: робити знижку, підселити родичів тощо (37%).

Де шукають житло? Майже 40% українців вдалося знайти помешкання на онлайн-платформах з пошуку житла. Ще 28% опитаних допоміг орендувати квартиру рієлтор, а 21,5% орендарів знайшли нинішню оселю через знайомих.

У серпні на OLX Нерухомість найактивніше шукали житло в оренду у Київській (близько 130 тис. пошуків), Львівській (95 тис. пошуків) та Дніпропетровській (63 тис. пошуків) областях.

Довідка Finance.ua:

з початком війни західні області прихистили багатьох переселенців. Ситуація із житлом різко змінилася — ціна оренди почала перевищувати довоєнну. Детальніше про вартість оренди на Заході України читайте тут;

на Київщині активно відновлюється ринок довгострокової оренди. Порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни на оренду у Київській області у липні суттєво знизилися. Однокімнатні квартири подешевшали на 1400 гривень (падіння на 28,5%), двокімнатні — на 1500 гривень (-24%), а трикімнатні — на 2000 гривень (-23%).



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