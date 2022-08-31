Чи знизили орендодавці ціни на кваритри під час війни (опитування) — Finance.ua
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Чи знизили орендодавці ціни на кваритри під час війни (опитування)

Особисті фінанси
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Чи знизили орендодавці ціни на кваритри під час війни (опитування)
Чи знизили орендодавці ціни на кваритри під час війни (опитування)
Лише 3% українців перестали орендувати житло з початком повномасштабної війни, а майже 64% зараз винаймають квартиру. Більше про особливості оренди впродовж останніх місяців — в результатах серпневого опитування OLX Нерухомість.
Упродовж останніх трьох місяців 31% людей вперше стикнулися з орендою, а майже 23% респондентів змінили житло.
Чому переїжджають:
  • найчастіша причина зміни квартири — переїзд в інше місто (понад 31% опитаних);
  • ще 23% переїхали в кращу квартиру в межах свого населеного пункту;
  • трохи більше — 19% українців — змінили житло через незадовільні умови оренди;
  • а 15% орендарів виїхали на прохання власника.
Здебільшого люди зазначали, що залишилися в хороших або нейтральних стосунках з орендодавцем — лише 13,5% заявили, що розійшлися з господарем квартири на «негативній ноті».
Знижки у квартплаті. Що стосується поступок з боку орендодавців, то найчастіше власники квартир знижували вартість оренди. Про такий крок назустріч заявили 30% опитаних українців на платформі. Найпоширеніший розмір знижки — 11-20% (46% відповідей). Водночас 51% респондентів зазначили, що умови оренди не змінилися.
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Загалом же, 67% українців позитивно оцінюють свій останній досвід оренди. Найчастіше хороші відгуки давали через:
  • комфортні умови проживання (63%);
  • лояльні умови оплати (43%);
  • гнучкість і людяність орендодавця (41%).
Серед тих, хто оцінює свій досвід негативно, найвагоміші причини поганих вражень наступні:
  • необґрунтовано висока ціна (75%);
  • погані умови проживання (понад 46% респондентів);
  • неготовність орендодавця йти назустріч: робити знижку, підселити родичів тощо (37%).
Де шукають житло? Майже 40% українців вдалося знайти помешкання на онлайн-платформах з пошуку житла. Ще 28% опитаних допоміг орендувати квартиру рієлтор, а 21,5% орендарів знайшли нинішню оселю через знайомих.
У серпні на OLX Нерухомість найактивніше шукали житло в оренду у Київській (близько 130 тис. пошуків), Львівській (95 тис. пошуків) та Дніпропетровській (63 тис. пошуків) областях.

Довідка Finance.ua:

  • з початком війни західні області прихистили багатьох переселенців. Ситуація із житлом різко змінилася — ціна оренди почала перевищувати довоєнну. Детальніше про вартість оренди на Заході України читайте тут;
  • на Київщині активно відновлюється ринок довгострокової оренди. Порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни на оренду у Київській області у липні суттєво знизилися. Однокімнатні квартири подешевшали на 1400 гривень (падіння на 28,5%), двокімнатні — на 1500 гривень (-24%), а трикімнатні — на 2000 гривень (-23%).
За матеріалами:
Finance.ua
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