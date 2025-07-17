У Польщі можуть вимагати повернення пенсій (причини) — Finance.ua

У Польщі можуть вимагати повернення пенсій (причини) Сьогодні 09:16 — Особисті фінанси

У Польщі можуть вимагати повернення пенсій (причини)

Уряд Польщі анонсує зміни до нормативних актів, які спростять зобов’язання щодо звітності для пенсіонерів, пише Іnpoland

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Про що йдеться

Нові норми мають скасувати щорічний обов’язок звітувати про доходи до Установи соціального страхування пенсіонерам та роботодавцям. Однак, як виявляється, ця поправка може мати значний фінансовий вплив на одержувачів допомоги.

Як нині

Наразі пенсіонери, які отримують додаткові доходи, повинні подати до Управління соціального страхування (ZUS) річну довідку про доходи до кінця лютого.

Якщо їхній дохід перевищує встановлені ліміти, ZUS може подати запит на відшкодування неналежно виплачених коштів лише за попередній рік.

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Що пропонують

Проект закону про дерегуляцію пропонує скасувати вимогу подання звітності, за винятком осіб, які отримують дохід за кордоном або від силових структур.

Установа соціального страхування використовуватиме дані, записані в обліковому записі застрахованої особи. У разі будь-якої неясності ZUS зможе запросити додаткову документацію.

Хоча ця зміна має на меті зменшити бюрократію, вона також може відкрити для ZUS можливість вимагати відшкодування виплат за останні 3 роки, якщо виявиться, що у пенсіонера перевищено ліміт доходу.

Досі багато пенсіонерів свідомо подавали необхідні декларації, щоб обмежити ризик необхідності повернення більших сум.

80% активних індивідуальних підприємств, зареєстрованих іноземцями в Польщі з січня до кінця квітня 2025 року, керують Нагадаємо, майжезареєстрованих іноземцями в Польщі з січня до кінця квітня 2025 року, керують громадяни України, а 7% ФОП керують особи з громадянством білорусі — за даними Польського економічного інституту (PIE).

Серед компаній, зареєстрованих іноземцями в Польщі у 2025 році, 22% пов’язані з будівництвом, 15% надають телекомунікаційні та інформаційних послуги, а 11% займаються іншими видами діяльності у сфері послуг.

Довідка Finance.ua:

у першому кварталі 2025 року понад 1,21 мільйона іноземців перебували на обліку в польському Закладі соціального страхування (ZUS). Найбільшою групою залишаються українці, хоча є також білоруси та представники інших країн.

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