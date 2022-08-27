Ціни на оренду в західних областях — Finance.ua

Ціни на оренду в західних областях Вчора 12:04 — Нерухомість

З початком війни західні області прихистили багатьох переселенців. Ситуація із житлом різко змінилася — ціна оренди почала перевищувати довоєнну.

Нагадуємо, що лише у червні активність серед українців на оренду житла досягала 720,6 тисячі запитів майже за місяць.

Як повідомив Юрій Піта, президент Асоціації фахівців з нерухомості України, вартість житла у західних регіонах знизилася порівняно з березнем, квітнем.

Оренда зараз на 20 — 30 відсотків дорожча за довоєнні ціни. Крім того, цього року навряд чи буде таке поняття, як сезонність на житло серед студентів, адже незрозуміло, як працюватимуть виші. повідомив Юрій Піта, президент Асоціації спеціалістів з нерухомості України

Порівняно з довоєнним періодом медіанна вартість оренди у столиці впала на 54,6% у доларі або на 35% у гривні. Якщо у лютому 2022 року медіанна вартість «квадрату» становила 11 доларів, у липні ця цифра знизилася до 5 доларів за квадратний метр.

Читайте також Ринок нерухомості оживе: квартири з ремонтом та меблями скуповуватиме держава

Вартість оренди на Заході

За даними dom.ria, найдорожче знімати житло в Ужгороді (22 550 гривні) та Львові (20 377 гривні).

Вартість оренди в Івано-Франківську коштуватиме 14 350 гривень.

Водночас у Тернополі та Луцьку — трохи більше ніж 10 000 гривень.

Найдешевше житло можна зняти у Рівному — лише за 8 774 гривні.

Довідка Finance.ua:

За даними OLX Нерухомість, цього літа кількість вільних квартир у столиці та області перевищує статистику минулого року. Орендарі також активніше, ніж минулого року, відгукуються на оголошення про здачу житла;

на Київщині активно відновлюється ринок довгострокової оренди. Якщо порівняти з червнем, кількість пропозицій у липні зросла на третину та склала 6 266 оголошень про оренду.

Бровари — 4 487 відгуків на оголошення;

Ірпінь — 3497 відгуків на оголошення;

Бориспіль — 2 209 відгуків на оголошення;

Буча — 1 364 відгуків на оголошення;

Васильків — 668 відгуків на оголошення.

Телеканал новин 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.