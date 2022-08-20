Ринок нерухомості оживе: квартири з ремонтом та меблями скуповуватиме держава — Finance.ua

Ринок нерухомості оживе: квартири з ремонтом та меблями скуповуватиме держава Вчора 14:14 — Нерухомість

Найближчим часом на ринку житлової нерухомості України з’явиться новий великий покупець — держава, яка купуватиме і орендуватиме житло для українців, що втратили будинки під час війни.

Це змусить забудовників переглянути свої підходи та приділити більше уваги здачі квартир з ремонтом та меблями.

Такий прогноз озвучила експертка ринку нерухомості Вікторія Берещак. Вона вважає, що зниження попиту на квартири в новобудовах є тимчасовим явищем. А завдяки попиту від держави ринок чекає поступове відновлення.

Купувати житло в Україні найближчим часом будуть три категорії, перерахувала Берещак:

українці — для себе;

приватні інвестори під здачу в оренду;

держава для покриття потреби в новому житлі людей, які втратили будинки.

І якщо перші дві категорії ринку вже знайомі, то третя спричинить створення державно-приватного партнерства на ринку нерухомості. Берещак вважає, що бізнес та влада будуть змушені піти на поступки один одному.

Так, забудовники пропонуватимуть державі додаткові опції, наприклад, готові квартири з ремонтом та меблями. А з боку держави буде потрібна швидка оплата «замовлень» або система преференцій щодо оплати оренди землі.

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УБР За матеріалами:

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