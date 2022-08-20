Ринок нерухомості оживе: квартири з ремонтом та меблями скуповуватиме держава — Finance.ua
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Ринок нерухомості оживе: квартири з ремонтом та меблями скуповуватиме держава

Нерухомість
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Найближчим часом на ринку житлової нерухомості України з’явиться новий великий покупець — держава, яка купуватиме і орендуватиме житло для українців, що втратили будинки під час війни.
Це змусить забудовників переглянути свої підходи та приділити більше уваги здачі квартир з ремонтом та меблями.
Такий прогноз озвучила експертка ринку нерухомості Вікторія Берещак. Вона вважає, що зниження попиту на квартири в новобудовах є тимчасовим явищем. А завдяки попиту від держави ринок чекає поступове відновлення.
Купувати житло в Україні найближчим часом будуть три категорії, перерахувала Берещак:
  • українці — для себе;
  • приватні інвестори під здачу в оренду;
  • держава для покриття потреби в новому житлі людей, які втратили будинки.
І якщо перші дві категорії ринку вже знайомі, то третя спричинить створення державно-приватного партнерства на ринку нерухомості. Берещак вважає, що бізнес та влада будуть змушені піти на поступки один одному.
Так, забудовники пропонуватимуть державі додаткові опції, наприклад, готові квартири з ремонтом та меблями. А з боку держави буде потрібна швидка оплата «замовлень» або система преференцій щодо оплати оренди землі.

Довідка Finance.ua:

  • В Україні з 1 жовтня стартує оновлена держпрограма «Доступна іпотека». Міністерка економіки України Юлія Свириденко розповіла про умови пільгової іпотеки та про те, хто зможе її оформити.
За матеріалами:
УБР
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