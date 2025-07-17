Інвестуйте в нерухомість з потенціалом: шукайте об’єкти на InvestMarket від «Мінфін» — Finance.ua

Інвестуйте в нерухомість з потенціалом: шукайте об’єкти на InvestMarket від «Мінфін» Сьогодні 10:33 — Нерухомість

Інвестуйте в нерухомість з потенціалом: шукайте об’єкти на InvestMarket від «Мінфін»

Нерухомість традиційно вважається надійним інструментом для збереження й примноження капіталу. Вона проста в управлінні, приносить регулярний прибуток і має потенціал зростання. Цей ринок впевнено тримається навіть під час війни в країні. Ба більше, саме зараз на ринку вигідні умови для входу. Розповідаємо, де шукати перевірені об’єкти та скільки можна заробити.

Чому зараз вдалий час інвестувати

Нинішня ситуація на ринку нерухомості створює унікальні умови для входу в інвестиції. В окремих регіонах ціни все ще нижчі на 15−20 % порівняно з довоєнними. А отже в інвестора є можливість придбати нерухомість із дисконтом та заробити на зростанні її вартості після завершення війни.

Особливо перспективною є житлова та комерційна нерухомість у відносно безпечних регіонах, де спостерігається сталий попит з боку ВПО, малого бізнесу та орендарів. Такі об’єкти вже сьогодні можуть приносити стабільний пасивний дохід від здачі в оренду.

Скільки можна заробити на нерухомості

За оцінками, дохідність від здачі коливається від 6−8% річних у гривні. Вона залежить від багатьох чинників, таких як місце розташування, стан об’єкта, вид нерухомості та ринкова кон’юнктура.

У довшій перспективі ринок очікує на новий виток активності. Аналітики прогнозують: після завершення бойових дій запрацює «відкладений попит», збільшиться кількість покупців, розпочнеться масштабна відбудова житлового фонду.

За оцінками експертів, ціни можуть зрости на 30−50 % упродовж кількох років.

Шукайте вигідні пропозиції на InvestMarket від «Мінфін»

InvestMarket від «Мінфін» — це онлайн-платформа відомого фінансового сайту, яка допомагає інвесторам знаходити перевірені й вигідні об’єкти нерухомості напряму від девелоперів та інвестиційних компаній.

Що ви знайдете на InvestMarket від «Мінфін»:

об’єкти з різним порогом входу та для різних інвестиційних цілей: житлова, комерційна, готельна нерухомість, пропозиції співволодіння дохідною нерухомістю від інвестиційних фондів тощо;

детальну інформацію про кожен об’єкт і девелоперів;

чіткі умови інвестування з вказаною перспективою дохідності;

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За допомогою InvestMarket від «Мінфін» можна легко підібрати об’єкт, дослідити репутацію забудовника, скільки років він на ринку, перевірити наявність усіх необхідних документів та дозволів.

Куди можна інвестувати вже зараз

Нижче приклади актуальних пропозицій, представлених на InvestMarket від «Мінфін». Ці об’єкти вже зараз приносять інвесторам стабільний дохід:

співволодіння дохідною нерухомістю в Києві від фонду Standart One — дохідність у доларах 8,2%;

співволодіння дохідними об’єктами від фонду Inzhur — дохідність у доларах від 8,5% до 20%;

інвестиції у преміальні апартаменти у Львівських Карпатах від Green Rest — дохідність 12%;

інвестиції в готельну нерухомість від Fomich Hotels Group — дохідність 8−13%;

інвестиції у виробничі приміщення в Індустріальному парку «Формація» — дохідність 10−12% річних у доларах.

Обирайте нерухомість з потенціалом від компаній, що мають чисту репутацію на ринку. Саме такі пропозиції зібрані на InvestMarket від «Мінфін».

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