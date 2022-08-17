За скільки можна орендувати квартиру в Київській області — Finance.ua
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За скільки можна орендувати квартиру в Київській області

Нерухомість
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На Київщині активно відновлюється ринок довгострокової оренди. Якщо порівняти з червнем, кількість пропозицій у липні зросла на третину та становила 6 266 оголошень про оренду.
Про це йдеться в новому дослідженні OLX Нерухомість. Де з’явилося найбільше пропозицій і в яких містах найвигідніше орендувати житло — розповідає 24 канал.

На Київщині зросла кількість вільного житла

Найбільше варіантів у липні зафіксували у деокупованому Ірпені. Тут орендодавці пропонували 2569 квартир. Трохи менше оголошень з’явилось у Броварах — 1 378 пропозицій. У Борисполі та Бучі за місяць виставили 979 та 919 оголошень відповідно.

У яких містах зріс попит

  • Бровари — 4 487 відгуків на оголошення;
  • Ірпінь — 3497 відгуків на оголошення;
  • Бориспіль — 2 209 відгуків на оголошення;
  • Буча — 1364 відгуків на оголошення;
  • Васильків — 668 відгуків на оголошення.

На скільки подешевшала оренда житла

Порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни на оренду у Київській області у липні суттєво знизилися. Однокімнатні квартири подешевшали на 1400 гривень (падіння на 28,5%), двокімнатні — на 1500 гривень (-24%), а трикімнатні — на 2000 гривень (-23%).
Найнижчі ціни на оренду, як і минулого року, у селищі Бородянка. Тут орендодавці просять у середньому 3500 гривень на місяць за одно- або двокімнатну квартиру.
  • У Борисполі, Бучі та Гостомелі зняти однокімнатне житло можна за 5 000 гривень на місяць.
  • Трохи менше ніж 5500 гривень на місяць склала оренда в Ірпені або Василькові.
  • Найдорожче — близько 6 000 гривень на місяць коштує орендувати житло у Броварах.
Двокімнатні квартири на Київщині здавали в середньому в межах 5 500 — 8 000 гривень на місяць. А ось трикімнатні квартири у липні коштували близько 6 000 — 9 000 гривень на місяць.
Найдоступніші ціни на квартири у Василькові, Борисполі та Бучі, дорого обійдеться оренда житла в Ірпені та Ворзелі.
За матеріалами:
Телеканал 24
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