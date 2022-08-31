Катастрофи нема: Гетманцев про курс 40 гривень/долар та інфляцію за 30% — Finance.ua

Катастрофи нема: Гетманцев про курс 40 гривень/долар та інфляцію за 30% Вчора 11:04 — Валюта

Зростання цін в Україні досить помірне для часів війни. Крім того, Україні вдається втримувати фінансову стійкість в тому числі у банківській, валютній сфері.

Про це розповів голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Це нова реальність, і ми тут не повинні бути шоковані. Якщо інфляційний процес буде йти так, як йде, нічого катастрофічного у цьому немає. Так, це проблема, ситуація важка, але жодної катастрофи у цьому немає», — сказав він.

Гетманцев зазначив, що висока інфляція спостерігається у деяких інших країнах. «Подивіться, що відбувається у світі: Туреччина — інфляція 80%, мирна Молдова — більше 33%, Естонія — інфляція вища, ніж у нас, Латвія та Литва — інфляція така як у нас, Польща — вперше з 1996 року інфляція більше 15%, Чехія — 17,5%», — сказав він.

Депутат вважає, що це загальносвітовий тренд, викликаний, пандемією, м’якою фіскальною політикою, роздмухуванням дефіцитів бюджетів іноземних країн, а також війною. «Бо війна в Україні та пандемія — це підвищення цін на продовольчі товари та енергоносії, а вони є тригером цієї світової інфляції», — додав він.

Гетманцев нагадав, що окупована територія давала 20% ВВП України. «У нас люди гинуть кожного дня, а Нацбанку вдається втримати інфляцію 22,2%. Це дійсно помірний рівень інфляції з врахуванням війни», — сказав депутат.

Він навів приклад конфлікту в Югославії, коли інфляція була 9000% у перший рік, а потім ситуація розвивалася катастрофічно. «Ви згадайте навіть ситуацію в Україні у 1990-х роках, криза, ці купони-карбованці, відсоток інфляції був шаленим. А то була мирна країна. Тепер найжорсткіша війна з 1945 року в Європі з великою та потужною країною, і інфляція через півроку — 22,2%», — зазначив він.

«Звичайно, певний вплив мали зафіксовані тарифи на газ, тепло та електроенергію для населення, знижені податки на пальне, але головне, що було втримано відносну фінансову стійкість у перші місяці війни, в тому числі у банківській, валютній сфері. Мені здається, що це без перебільшення подвиг регулятора», — вважає Гетманцев.

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