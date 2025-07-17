В Киеве сомелье ресторана проиграл в казино ₴1,7 млн от инвесторов на закупку алкоголя (фото) — Finance.ua

В Киеве сомелье ресторана проиграл в казино ₴1,7 млн от инвесторов на закупку алкоголя (фото) Сегодня 18:00 — Мир

В Киеве сомелье ресторана проиграл в казино ₴1,7 млн от инвесторов на закупку алкоголя (фото)

Как сообщила Полиция Киева, мужчина проиграл в казино около 1,7 млн грн, которые брал у инвесторов на закупку алкоголя.

Мужчина, пользуясь доверием коллег, руководителей и постоянных клиентов, предлагал им вкладывать деньги в якобы выгодную закупку элитных крепких напитков для последующей перепродажи VIP-клиентам.

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Нарушитель уверял, что имеет доступ к эксклюзивным ценам и обещает инвесторам быструю прибыль, однако вместо приобретения алкоголя, получив средства, делец проиграл их в онлайн-казино.

Ни один из потерпевших не получил ни обещанного товара, ни прибыли.

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