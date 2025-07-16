Фиктивные поставки дронов: АРМА разыскало активы фигурантов уголовного производства — Finance.ua
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Фиктивные поставки дронов: АРМА разыскало активы фигурантов уголовного производства

Криминал
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Участники организованной преступной группы, прикрываясь поставкой дронов для Вооруженных Сил Украины, завладели средствами и имуществом волонтеров. Общая сумма ущерба, согласно материалам уголовного производства, превышает 10,7 млн грн.
Об этом сообщила АРМА.
По запросу правоохранительного органа АРМА осуществило розыск активов фигурантов уголовного производства.
Сотрудники Департамента выявления, розыска финансовых и других активов АРМА обнаружили:
  • 11 земельных участков.
  • 10 люксовых автомобилей.
  • 11 объектов жилой и коммерческой недвижимости.
  • доли в уставных капиталах предприятий более чем на 18 млн грн.
  • средства в банках — более 22 млн грн и почти $10 000 (в эквиваленте).
  • имущественные права интеллектуальной собственности и другие нематериальные активы
«Розыск активов по делам, касающимся присвоения средств под видом помощи Вооруженным Силам Украины, — сегодня крайне важное направление нашей работы. АРМА будет продолжать активно взаимодействовать с Национальной полицией для обеспечения экономической безопасности и восстановления справедливости», — подчеркнул заместитель главы АРМА Павел Великоречанин.
По материалам:
Finance.ua
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