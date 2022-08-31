Трійка найкращих онлайн-МФО за версією FinAwards-2022 — Finance.ua
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Трійка найкращих онлайн-МФО за версією FinAwards-2022

Фондовий ринок
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У п’ятницю, 26 серпня, у Києві відбулася п’ята, ювілейна, церемонія нагородження банків, фінансових і страхових компаній — FinAwards.
Традиційно нагороджували й найкращі мікрофінансові організації, які працюють в онлайні.
У цій номінації були представлені компанії, що видають мікропозики через інтернет без прив’язки до живого офісу. Мають ліцензію на видачу кредитів без претензій на відкликання з боку регулятора, та видали не менше 20 тис. мікропозик протягом останніх трьох місяців.
Загалом за звання найкращих боролися 20 фінансових компаній. Трійка лідерів така:
  • Credit7 — «бронзова» нагорода;
  • MyCredit — «срібло» номінації;
  • Moneyveo — «золото».
«Цей рік надзвичайно складний для фінансового сектору, економіки України, тому цінна кожна перемога. Усі разом ми чинимо опір на всіх фронтах, зокрема на фінансово-економічному. Впевнений, що кожна така маленька перемога у своїй сфері — це значущий крок у відновленні економіки держави. Може, це пафосно звучатиме, але тим самим ми робимо свій невеличкий вклад у нашу велику перемогу», — прокоментував перемогу своєї компанії COO Moneyveo Сергій Сінченко.
Сергій Сінченко, COO Moneyveo
Сергій Сінченко, COO Moneyveo
Нагадаємо, торік Moneyveo так само перемогла в номінації «Найкраща МФО онлайн». Сінченко каже, що це добра традиція, якої вони дотримуватимуться.
«Найскладніші часи позаду: як на воєнному фронті, що підтвердив днями наш міністр оборони, так і на економічному — зокрема на ринку кредитування. Я в це вірю і думаю, що попереду лише зростання і світле майбутнє, як для нашого ринку, так і України в цілому. І після перемоги нас чекає бум розвитку», — резюмував COO Moneyveo.

Про FinAwards

Премія має нематеріальний характер. Її мета — відзначити найкращі фінансові рішення та компанії з високою якістю обслуговування для споживачів фінансових послуг.
«Спочатку ми як організатори думали, що захід не на часі. Але потім побачили, ціною яких величезних зусиль фінансові компанії трималися на плаву. Ви за цей час стали бійцями економічного фронту. Ви зберігали робочі місця, підтримували співробітників і всіляко допомагали українцям, які через війну втратили платоспроможність», — наголосив співзасновник Treeum Сергій Віндерських у своєму вітальному слові.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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