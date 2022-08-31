Е-пенсійне та посвідка на проживання: які нові документи з'явилися у «Дії» — Finance.ua
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Е-пенсійне та посвідка на проживання: які нові документи з'явилися у «Дії»

Особисті фінанси
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Е-пенсійне та посвідка на проживання: які нові документи з'явилися у «Дії»
Е-пенсійне та посвідка на проживання: які нові документи з'явилися у «Дії»
У застосунку «Дія» зʼявилися пенсійні посвідчення, посвідки на постійне чи тимчасове проживання, переклад документів англійською та інші послуги.
Про це на брифінгу розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Так, передовсім з урахуванням кількості українців, які вимушено опинилися за межами України, у «Дії» зʼявляться документи латиницею. Така можливість доступна для закордонного паспорта, техпаспорта та водійського посвідчення. Аби переглянути версію латиницею, потрібно перейти до меню документа.
Серед нових документів — пенсійне посвідчення. Такі документи за віком (55 років для жінок та 60 років для чоловіків) підтягуватимуться автоматично. Однак у випадку спецпосвідчення по інвалідності чи втраті годувальника потрібно подати заявку в тому ж розділі «Додати документ», де подаються запити на свідоцтво про народження дитини чи COVID-сертифікат — на головній сторінці.
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Відображатись у застосунку будуть лише документи, видані після 2014 року — це 6 300 000 користувачів. В іншому випадку необхідно оновити посвідчення, звернувшись до Пенсійного фонду, верифікувати його та отримати нове, таким чином потрапивши до нового реєстру. Документ можна буде перевірити через QR-код: у режимі реального часу система подасть запит до реєстру.
Іншим новим документом стала посвідка на постійне чи тимчасове проживання, видана після 2018 року. Додати її в застосунок потрібно вручну: спершу зчитати камерою пластикову посвідку, прикласти її до NFC-чипу на телефоні, після чого підтвердити особу через фото ID. Усього таких посвідок видано понад 200 тисяч, серед яких 130 тисяч — на тимчасове проживання.
Крім того, повертається шеринг техпаспорта, який став недоступним після 24 лютого з огляду на початок повномасштабної війни.
Крім того, у «Дії» знову з’явилася можливість сплати штрафів від патрульної поліції.
Щоб отримати доступ до нових можливостей «Дії», оновіть застосунок.

Як працює Дія.Підпис і для чого він потрібний

За матеріалами:
Finance.ua
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