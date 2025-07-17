«Укрзализныця» назначила дополнительные рейсы «Интерсити+» — Finance.ua
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«Укрзализныця» назначила дополнительные рейсы «Интерсити+»

Фондовый рынок
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«Укрзализныця» назначила дополнительные рейсы «Интерсити+»
«Укрзализныця» назначила дополнительные рейсы «Интерсити+»
Как сообщает «Укразалізниця», есть запрос на направления Киев — Львов и Львов — Киев.
Поэтому нашли возможность добавить на ближайшее время по рейсу Интерсити+ по обоим направлениям с этой субботы 17 июля.
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«Ищите в приложении Укрзализныци рейсы Киев — Львов и обратно с 19.07. Билеты уже там» — написали в компании.
Укрзализныця начинает закупку вагонов нового поколения, более эффективных в течение жизненного цикла.
В 2025 году суммарно будет законтрактовано 100 новых вагонов, включая 5 единиц нового поколения — пилотную партию для будущего масштабирования.
По материалам:
Finance.ua
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